Desetine hiljada vjernika iz cijeloga svijeta okupilo se u Međugorju kako bi sudjelovalo na svečanosti 38. godišnjice Gospinih ukazanja, koja su ovaj hercegovački gradić učinila jednim od najpoznatijih rimokatoličkih hodočasničkih središta u svijetu.

Foto: AA

U međugorskoj crkvi cijeli dan se služe svete mise na brojnim svjetskim jezicima i šalju poruke mira i ljubavi širom svijeta.



Župnik međugorske župe Sv. Jakova fra Marinko Šakota ističe da već 38 godina ljudi iz cijeloga svijeta u Međugorje dolaze, a papina odluka iz Vatikana je plod dugogodišnjeg istraživanja i odluke da se službeno mogu organizirati hodočašća veoma značajna.



„Do sada su mnogi Međugorje smatrali poluilegalno, pa su do sada hodočašća organizirana privatno, a sada je to i službeno otvorilo mnogima vrata i otklonilo neke sumnje“, kaže međugorski župnik.



On ističe da hodočasnici stižu sa svih strana svijeta, od Argentine do Južne Koreje.



„Na jednom mjestu koje ni po čemu po pitanju prirodnih ljepota ne privlači, ali privlači po onome što svaki čovjek traži, a svaki čovjek trži mir, traži Boga, i to ljudi ovdje pronalaze i zato je Međugorje tako privlačno“, pojasnio je župnik Šakota uz poruku "neka dođe ko god može otvorenog srca i onda će iskusiti ono što se u Međugorju događa, Gospinu prisutnost i topljenje mnogih ledova u srcima".



Italijanski svećenik Mauricio Granara ističe kako je za njega dolazak u Međugorje uvijek velika radost, kao i za vjernike koji traže duhovnu obnovu.



„Dolazim svim srcem ovdje s vjernicima na duhovnu obnovu i tražimo od Gospe utočište i smiraj, jer ona je vodič u svim mojim koracima“, kazao je talijanski svećenik.



U svetište Kraljice mira u Međugorju, tražeći duhovni mir, pristižu hodočasnici iz svih krajeva svijeta prelazeći desetke, pa čak i stotine kilometara sa svojim zavjetima i molitvama u čast Djevici Mariji i 38. godišnjici njenog ukazanja u Međugorje.



Dora Krišto iz Tomislavgrada dva dana je pješačila do Međugorja, ali umor sav je dolaskom u marijansko središte, kaže ona, nestao.



„Trideseti put sam u Međugorje došla prelazeći preko 100 kilometara pješice i presretna sam što sam ovdje“, kaže Krišto.



Istog stava je i njena sugrađanka Stana Perić koja tvrdi da će u Međugorje hodočastiti dok god bude mogla.



„Ja sam molila za obraćenje grešnika i to svaki dan molim. Mislim da je to najvažnije i za to sam hodočastila. Dok god budem mogla, dolazit ću“, poručuje Tomislavgrađanka.



Posebno se osjeća i Sofi Less iz Ženeve, koja je jako umorna od putovanja, ali sretna što je danas u Međugorju, mjestu mira u duhovne obnove.



„Jako sam sretna da sam ovdje. Ovo je mjesto zaista čarobno. Osjećam prisutnost duha svetog i veliku radost“, kaže hodočasnica iz Švicarske.



Sve veći broj hodočasnika dozvolom Vatikana za organiziranja hodočašća bez sumnje će značajno utjecati i na turistički razvoj toga kraja.



Voditelj međugorskog ureda Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Željko Vasilj ističe kako godišnje više od milion ljudi prođe kroz Međugorje, a na dan ukazanja je to obično oko 40.000 ljudi.



"Godišnjica Gospinih ukazanja je magnet za veliki broj hodočasnika iz cijeloga svijeta. Praktično, u nekoliko dana proći će nekoliko desetaka hiljada ljudi. Prema našim statistikama iz župnih ureda, tu su hodočasnici iz 45 zemalja svijeta. Odluka Vatikana da odobri hodočašća u Međugorje će značiti veliki iskorak i prekretnicu za Međugorje. To je najznačajnija odluka koja se dogodila od postojanja Međugorja do danas“, zaključio je Vasilj, navodeći kako se s optimizmom sada može očekivati daleko veći broj hodočasnika iz cijeloga svijeta.



Ukazanja u Međugorju prvi put su počela 24. juna 1981. godine kada je šestero mladih - Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, Ivan Ivanković i Milka Pavlović, izvijestilo o ukazanju Majke Božje na brdu Crnica, u Međugorju.



Kako su se izvješća o ukazanjima ponavljala, s vremenom je Međugorje postalo jednim od poznatijih svjetskih marijanskih hodočasničkih odredišta, a to malo hercegovačko mjesto godišnje posjeti više od milion hodočasnika.



To je ovo hercegovačko mjesto učinilo centrom vjerskog turizma u regiji čemu svjedoči podatak da je do sada Međugorje posjetilo više od 50 miliona hodočasnika iz više od 130 zemalja svijeta, a Gospina ukazanja, prema tvrdnjama vidjelaca, traju u međugorskoj župi i danas.



Za vjernike i hodočasnike danas su organizirane svete mise i molitve tokom cijeloga dana, a centralna sveta misa u župnoj crkvi služit će se u 19 sati. Program se u 22 sata nastavlja redovnim cjelonoćnim klanjanjem do sedam sati ujutro.





(AA)