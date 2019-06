Novoosnovana kompanija AS Logistics otvorila je svoja vrata svečanim presijecanjem vrpce u logističko-distributivnom centru u Tuzli.

Foto: 24sata.info

AS Logistics d.o.o. je dio AS Holding sistema i osnovan je sa namjerom da članicama grupacije i eksternim poslovnim partnerima pruži najbolju uslugu isporuke trećim licima koristeći savremene metode i logistička rješenja.



„Naša vizija je da budemo vodeći dobavljač integralne logističke usluge na domaćem tržištu, obezbjeđujući našim klijentima dodatnu vrijednost, a sve uz pomoć inovativnih sistema upravljanja logističkim procesima. To ćemo postići otvaranjem dodatnih logističkih centara u Sarajevu i Banjaluci i manjih centara u Hercegovini i Krajini uz pomoć kojih ćemo pokriti kompletno bh. tržište. Logističko- distributivni centri će pružati prijem, skladištenje i otpremu robe iz našeg, ali i portfolia eksternih partnera. Cijeli proces će se raditi u skladu sa HACCP standardima“ – istakao je Dragan Bjelica, direktor AS Logistics-a.



Logističko-distributivni centar u Tuzli prostire se na površini od 30.382 m2 na kojem su izgrađena dva poslovna objekta koji funkcionišu kao nazavisne cjeline. Jedan objekat je namjenski izgrađen za posebne potrebe zakupaca površine od 3.847 m2, kapaciteta 3.146 paletnih mjesta koji posao obavljaju u ambijentalnom i temperaturno kontrolisanom režimu (-25 C). Drugi objekat zauzima površinu od 5.194 m2, od čega je skladišnog prostora 4.134 m2 i 1.060 m2 administrativnog dijela. Objekti su izgrađeni i opremljeni u skladu sa najsavremenijim tehnološkim standardima.



(24sata.info)