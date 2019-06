Prosvjetni radnici u Unsko-sanskom kantonu (USK) današnjim su protestnim skupom na Gradskom trgu u Bihaću izrazili nezadovoljstvo zbog nepoštivanja Kolektivnog ugovora, te izvještaja komisije Kantonalnog ministarstva obrazovanja kojim je predviđeno otpuštanje oko 300 nastavnika i učitelja u narednoj školskoj godini.

Foto: Fena

- Svi naši dogovori s Vladom USK su do sada prekršeni, a posebno smo nezadovoljni tim izvještajem Komisije, koja je radila u nepotpunom sastavu i bez saglasnosti sindikata. Kolektivni ugovor je prekršen skoro u cjelosti, jer se plate ne isplaćuju u roku od 30 dana, a nije ispoštovana ni osnovica za platu koja je dogovorena Kolektivnim ugovorom - rekla je predsjednica Sindikata predškolskog i osnovnog obrazovanja USK Zehra Hadžić.



Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Selvedin Šatorović najavio je kako nastava neće početi u septembru, ukoliko Vlada ne ispuni obećanja i ne promijeni odnos prema zaposlenima u obrazovanju.



- Krajišnike je dosad krasilo to što su održavali obećanja, međutim ovaj saziv Kantonalne vlade to nije uradio. Današnji skup je prilika da se odazovu pozivu za nove razgovore i pregovore, te da zajedno nađemo zadovoljavajuće rješenje za sve. U protivnom, nastava u USK u narednoj školskoj godini neće početi prema planu i programu, dakle prosvjetni radnici će u generalni štrajk - istakao je Šatorović.



Izraženo je nezadovoljstvo i odlukom Vlade USK o zatvaranju određenog broja područnih škola u ovom dijelu države, što će značajno otežati proces obrazovanja i za roditelje učenika koji putuju.



(FENA)