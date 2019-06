Udruženje žrtava rata Foča 92-95 uputilo je dopis načelniku opštine Foča Radisavu Mašiću, predsjedniku Skupštine opštine Izetu Spahiću i rukovodstvu nadležnih opštinskih organa sa zahtijevom da se ispita i osudi slučaj postavljanja murala na stambenoj zgradu u ulici Samoborska u središtu grada, a radi se o slici četničkog generala Draže Mihailovića.

Zatraženo je da nadležni u skladu sa svojim ovlaštenjima učine sve da se taj mural odmah ukloni, "u želji za uspješnost u političkim aktivnostima za prosperitet i bolje življenje u opštini Foča".



- Sa neizmjerno velikim ogorčenjem obraćamo se cjelokupnoj domaćoj i svjetskoj javnosti, zapanjeni zbog nove, razumu nepojmljive provokacije svih Bošnjaka opštine Foča, stradalnika u ratnim zbivanjima od 1992-1995. godine, povratnika na područje grada i opštine, to je jeziva poruka svima koji žive, žele da žive ili samo dolaze u ovaj grad – navodi predsjednica Udruženja Halida Konjo-Uzunović u saopćenju za javnost.



Podsjetila je da je ovih dana svijet svjedočio obilježavanju 19. juna, Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, te da je u Foči, uz učestvovanje ovog udruženja, održana manifestacija sjećanja i opomene na hiljade seksualnih zločina počinjenih u tom gradu i opštini. I UN Tribunal za ratne zločine u ex Jugoslaviji potvrdio je zločine silovanja u Foči i osudio zločince.



- No, tugu i bol sjećanja na te dane i još nezarasle rane, produbili su novom provokacijom neki novi tumači zbivanja i kreatori politike novih zločina na ovom području. Riječ je o ogromnoj zidnoj slici, muralu postavljenom na stambenoj zgradu u ulici Samoborska u središtu grada, a radi se o slici Draže Mihailovića, ratnog zločinca kojeg je, zbog zlikovačkog djelovanja u Drugom svjetskom ratu, osudio sav slobodoljubivi dio svjetske civilizacije, dodaje se u saopćenju.



Istorija prostora ex Jugoslavije, kako se navodi, zabilježila je na prostoru opštine Foča najužasnije genocidne radnje, zvjerska ubijanja hiljada nevinih stanovnika islamske vjere i muslimanskog imena i prezimena. Istoričar Vladimir Dedijer iznosi provjerene podatke s početka 1942. godine o ubijanju više od jedne trećine ukupnog broja Bošnjaka u Foči. Ti su se zločini ponavljali i u kasnijem periodu Drugog svjetskog rata, pa se može govoriti o minimalno više od 10 hiljada nevino ubijenih u fočanskoj opštini.



Istorijski podaci, na osnovi kojih je suđeno Mihailoviću, kazuju o više od 150.000 pripadnika "nesrpskog" stanovništva Jugoslavije, koji su stradali od djelovanja jedinica tzv. Kraljevske vojske u otadžbini, kojom je izravno komandovao Dragoljub-Draža Mihailović.



I u ratu vođenom na ovom prostoru od 1992 – 1995. godine, zabilježena su velika stradanja brojnih Bošnjaka i drugih "nesrpskih" stanovnika opštine Foča. Protjerivanja, silovanja, ubistva dešavala su se s istom ideologijom četničkog pokreta, čiji je vođa bio Mihailović, navodi se u saopćenju.



