Pakleni toplotni val od danas će zahvatiti većinu kontinenta, najavljuju evropski meteorolozi, a kod nas se, iako je ljeto, kalendarski, tek počelo, već dvije sedmice bilježe natprosječne temperature.

U narednoj sedmici, prema prognozama, očekuju nas temperature do 40 stepeni, koje su rijetko zabilježene u junu.



Najtopliji Mostar



Toplotni val stići će sa sjevera Afrike i Španije i donijeti znatno više temperature od Velike Britanije do Belgije i Grčke. Vrhunac se očekuje u srijedu i četvrtak.



Šte se tiče Balkana, meteorolozi najavljuju da će tropske vrućine stići u četvrtak, kad će se živa popeti do 35 stepeni.



Jučer je najtoplije bilo u Mostaru, gdje su u 14 sati izmjerena 33 stepena. U Neumu i Sarajevu bilo je 31, dok je stepen niže bilo u Tuzli, Zenici i Sanskom Mostu. Kako vjetra skoro da nije bilo, osjetila se velika sparina u popodnevnim satima.



Osvježenje na jezeru



U glavnom gradu BiH jučer je bilo sparno, a mnogi građani osvježenje su pronašli na šetalištima koja su okružena drvećem i hladom. Stotine Sarajlija rashladile su se na Vilsonovom šetalištu, gdje je izmjereno ugodnih 28 stepeni.



Građani Zenice osvježenje su pronašli na lokalnim bazenima, Mostarci u Neretvi, dok su se Tuzlaci hladili na “Panonskom jezeru”.



Preporuke doktora



Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH izdao je preporuke za zaštitu zdravlja s obzirom na to da velike vrućine i visok indeks UV zračenja mogu biti opasni ne samo za hronične bolesnike i djecu nego i za zdrave osobe.



Ako se baš mora na sunce, iz Zavoda za javno zdravstvo preporučuju da treba zaštititi kožu i oči, piti dosta tečnosti, nositi prozračnu odjeću, konzumirati lakšu hranu.



Doktori upozoravaju da kod prvih sumnji na sunčanicu treba potražiti stručnu pomoć.



37 stepeni najavljeno je za utorak u Njemačkoj



38 stepeni najavljno za srijedu u Belgiji i Švicarskoj



39 stepeni bit će u Grčkoj



40 stepeni maksimalna je temperatura koja se očekuje u Francuskoj



