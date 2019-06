Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović prisustvovao je danas u Kalinoviku obilježavanju 27. godišnjice zločina nad bošnjačkim civilnim stanovništvom ovoga kraja.

Foto: 24sata.info

Izetbegović je poručio da je došao danas u Kalinovik da bude sa svojim narodom koji je od strane vlasti organizovano izložen najgorim vrstama ratnog zločina i etničkog čišćenja. Upravo pored murala ratnom zločincu Ratku Mladiću koji je postavljen u Kalinoviku, treba ponoviti istinu o genocidu počinjenom nad Bošnjacima ovog kraja i važnosti borbe za očuvanje i jačanje države Bosne i Hercegovine.



"Mi ćemo sačuvati ovu državu onako kako se čuva kuća. Kuća su zidovi i krov nad glavom čeljadi, a država štitnik koji brani narod od svega. Tako ćemo i mi ovu državu čuvati i dalje unapređivati tako da naš narod ima kuću koju dijelimo sa svim narodima, Bosancima i Hercegovcima, i koja garantuje mir, stabilnost i garantuje da se više nikada zločini nikome ponoviti neće», kazao je.



Osvrnuo se i na rad Tužilaštva BiH, kazavši da ono pokazuje znakove bolesti.



"Sjećam se, i želim da danas ovdje spomenem, kako mi je rahmetli Alija Izetbegović kazao: 'Ovi što sada pokušavaju da sruše Bosnu i Hercegovinu, neće u tome uspjeti. A onda će pokušati da zavladaju njom.' I taj pokušaj je upravo rad ovoga Tužilaštva, kako danas gledamo. Tuže se nevini, oslobađaju zločinci. Borit ćemo se za ozdravljenje tužilaštava" kazao je.



Izetbegović je istaknuo i da nema dovoljno pravde na ovom svijetu, ali da je može biti više, te pozvao sve Bošnjake da svjedoče o ratnim zločinima.



"Vjerski i ljudski dug je svjedočenje, i na taj način može da se pomogne pravdi. Bošnjaci ne bi smjeli izbjegavati da svjedoče, a mnogi izbjegavaju», kazao je.



Dodao je da je neophodno da svi segmenti države jačaju, kako se više nikada zlo nikome ne bi ponovilo.



"Niti Bošnjacima, niti Srbima, niti Hrvatima, niti bilo kojem čovjeku ili ženi u BiH.



Sljedeća poruka je poruka mira. Mi tu poruku nosimo u sebi, pozdravljamo se riječju selam koja znači mir. I uvijek je nanovo ponavljamo. Mi nudimo mir, a neka prašta onaj ko želi da prašta. Praštati može samo onaj kome je zločin počinjen, i onome koji je pokazao pokajanje. Nema opraštanja prema onom ko nije pokazao pokajanje.



Mora biti u srpskom narodu, kao i svakom narodu, pravdoljubivih ljudi. Evo čekamo ih 25 godina da se glasnije i jasnije oglase», kazao je.



Pozvao je da se poštuju presude suda u Hagu, skrenuvši pažnju da u njemu «ne sude ni Bošnjaci, ni muslimani».



"U njemu su angažovani eksperti Ujedinjenih nacija, koji su godinama radili predmete, saslušali hiljade svjedoka, uzeli u obzir hiljade dokumenata. I kad su presudili, presudili su po istini, i to je tako. I prihvatite istinu, i prihvatite pravdu. I nemojte gurati glavu u pijesak, ponašati se kao djeca. Govoriti da smo svi isti, i da smo svi isto radili – nismo svi isti. Nismo svi isto radili. Neko mora biti drugačiji i jednoga dana to klatno zla zaustaviti», kazao je.



Naglasio je da je legalna strana u ratu to već uradila, da je sprečavala da se izvršavaju osvete nad Srbima u Sarajevu.



"To nas je koštalo pogibije ljudi u opkoljenom Sarajevu. Dramatičan sukob smo imali te '93. godine. To je jedino radila regularna strana, obračunavala se sa osvetnicima u svojim redovima, dakle Armija RBiH i njeno multietničko rukovodstvo u Predsjedništvu BiH. Još '93. godine smo napravili taj korak, čekamo odgovor 25 godina», kazao je.



Naglasio je važnost potrebe suočavanja za izvršiocima zločina, kao i da progoni i etničko čišćenje nisu pomogli ovom kraju.



"Vrijeme je da i vi to ovdje uradite u Kalinoviku, i diljem BiH. Da se suočite za zločinom, da se odreknete svojih zločinaca. Da bude svima lakše. Da krenemo pravim putem. Neki su mislili da na tuđoj nesreći mogu napraviti svoju sreću. Ne mogu. Nema Bošnjaka više, etnički je očišćen ovaj kraj, ali je svako u njemu unesrećen. U školi ispred koje stojimo prije rata je bilo više djece nego što danas u Kalinoviku ima stanovnika! Valja o tome razmisliti, i upitati se zašto je to tako?" kazao je Izetbegović.





(24sata.info)