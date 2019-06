Na području bh. entiteta RS u prošloj godini je evidentirano 1.012 slučajeva nasilja u porodici (389 krivičnih djela i 623 prekršaja), i taj broj je manji za 12,4 posto u odnosu na 2017.

Kao žrtve nasilja u porodici evidentirana su i djeca do sedam godina (38), mališani od osam do 14 godina (57), te maloljetnici od 15 do 18 godina (40).



Protiv osoba koje su učinile nasilje u porodici (1.051 izvršilac) podneseno je 375 izvještaja nadležnim tužilaštvima, 449 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato je 36 prekršajnih naloga. Također, izrečene su 34 hitne mjere zaštite i 58 zaštitnih mjera.



U izvještaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a u 2018. godini precizirano je da su u 78 posto slučajeva počinioci nasilja u porodici bili stariji od 30 godina. Među njima je evidentirano i 19 maloljetnih lica, starosti do 18 godina.



Prema spolu, u 90,5 posto slučajeva počinioci su bili muškarci.



Broj žrtava nasilja u porodici (1.257 žrtava) je manji za 7,8 posto u odnosu na 2017. godinu.



U 64,7 posto slučajeva žrtve su bile žene starije od 18 godina, a u 10,7 procenata nasilje su trpile maloljetne osobe.



Kao posljedica nasilja u porodici osam lica je zadobilo teške tjelesne povrede i 321 je lakše povrijeđeno. Također je evidentirano i jedno krivično djelo silovanje kao posljedica nasilja u porodici.



Iz MUPRS-a navode da su u okviru projekta „Povećanje pristupa kvalitetnijim multisektorskim uslugama za osobe koje su preživjele nasilje nad ženama i u porodici na lokalnom nivou“, u organizaciji Gender centra, održani seminari iz rodne ravnopravnosti.



Mreža žena MUP RS WPON sprovodi projekt „Nasilje u porodici i rodno zasnovana krivična djela putem društvenih mreža – obuka policijskih službenika“. U 2018. godini održane su edukacije za 35 policijskih službenika policijskih uprava Trebinje, Istočno Sarajevo, Foča, Zvornik i Bijeljina.





