Sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima u većem dijelu Bosne.

Ilustracija / 24sata.info

U Hercegovini poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu od 24 do 28 stupnjeva.



Utorak - u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom povremeno ili lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne na jugoistoku Hercegovine je moguć lokalni pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 23 do 29 stupnjeva.



Srijeda - u jutranjim satima u Bosni nešto više oblačnosti, a po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana, u većem djelu zemlje sunačno vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.



Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 25 do 31 stupanj.





