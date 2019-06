Potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Ružica Jukić izjavila je da svoju nezavisnost u odlučivanju brani od svih nasrtaja, kao i pravo na pozivanje zakonskih odredaba i njihovo tumačenje, jer u suprotnom odlučuje ulica.

Foto: 24sata.info

Reagujući na medijske istupe sudija Milana Blagojevića i Branka Perića u emisiji Kontekst na Al Jazeera Balkans, Jukić je u saopštenju za javnost navela da je zakonom utvrđeno da su jedino disciplinske komisije ovlaštene da odlučuju o disciplinskim tužbama, te da ona ne brani predsjednika VSTV-a Milana Tegeltiju već svoju nezavinost u odlučivanju.



Ona je Blagojevića, sudiju Okružnog suda u Banjoj Luci, optužila da "veoma često krši Etički kodeks sudija na način da komentariše disciplinske postupke, koji su u toku, kao i sudske postupke prilikom izdvajanja mišljenja, koje treba da ostane tajna za javnost".



Jukić je navela da je Blagojević "postao veliki miljenik pojedinih medija u Federaciji BiH otkako je počeo da kritikuje VSTV, odnosno njegovo rukovodstvo", te podsjetila na njegovu nedavnu izjavu da su prvostepena i drugostepena disciplinska komisija zloupotrijebile ovlaštenja što ulazi u sferu krivičnog djela zbog odluka koje su donijele.



Ističući da je važno znati ko su "moralni nosioci pravosuđa koji se gotovo svakodnevno pojavljuju u medijima da drže lekcije VSTV-u", Jukić je u saopštenju za javnost navela da je ranije sudija Blagojevića "lišen slobode, a protiv njega je podnesena i krivična prijava".



Ona je napomenula da je nakon svega jedan od ranijih saziva VSTV-a Blagojevića vratio u pravosuđe, jer je dao ostavku, te da je time stavljen teret postojećem sazivu Vijeća da bude odgovoran za nosioce pravosuđa, koje nije postavio na funkcije.



Kada je riječ o sudiji Branku Periću, Jukić je navela da se on očito želio dodvoriti šefu Misije OSCE-aa Bruceu Bertonu jer, vjerovatno razmišlja, da bi ukoliko bude ponovo prinudne uprave, mogao biti predsjednik VSTV-a, kao što je to bio na početku njegovog mandata u VSTV-u.



Jukić je navela da je Perić svoju tadašnju funkciju iskoristio za ostvarivanje cilja, tj. svoju promociju na neku višu sudsku instancu" i da je "ostvario san da sebe i Meddžidu Kreso imenuje u Sud BiH".



Ona je istakla da je Perić koristeći službeni položaj za jedan dan imenovao Kreso dva puta, prvo za sudiju Suda BiH, a onda za nekoliko sati za predsjednika Suda, kao i da je zaposlio tadašnju suprugu u JKP "Pokop" prosektura Bare, čiji je tadašnji direktor bio prijatelj Meddžide Kreso.



Jukić je dodala i da se Perić, nakon što nije prošao na funkciju za predsjednika Suda BiH, ponovo udružio sa Kreso, te da su postali najveći kritičari VSTV-a.



Prema njenim riječima, Perić "nije naučio osnovnu stvar - da je nezvisnost sudija, nezavisnost od svakoga, samo ne od zakona, Ustava i Evropske konvencije o osnovnim ljudskim slobodama i pravima".



"To što nam je neka strana zemlja finansijski pomogla, ne znači da se može miješati u sudske postupke i u odluke o imenovanju. Pomažu nam i naše vlade, ali presuđujemo u korist onih, na čijoj je strani zakon, a ne u korist Vlade, kada se pojavi kao stranka u postupku", navela je Jukićeva.





(24sata.info)