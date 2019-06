Udruženje "Obrazovanje gradi BiH" danas je Sarajevu svečano obilježilo 25. godišnjicu uspješnog djelovanja.

Nakon održane Skupštine, kojoj su prisustvovali i stipendisti Udruženja, upriličena je akademija posvećena jubileju postojanja i djelovanja ovog Udruženja koje okuplja brojne članove.



Akademija je počela muzičkom izvedbom pjevača Lake i Mirele, koji su za ovu priliku komponovali pjesmu "Postoje ljudi," nakon čega se prisutnima obratio predsjednik i jedan od osnivača Udruženja Jovan Divjak.



On je naglasio da je Udruženje za četvrt vijeka postojanja osiguralo 70.055 stipendija sa skoro 3,2 miliona eura i da sve te aktivnosti provodi vlastitim sredstvima, bez potpore iz budžeta.



Udruženje punih 25 godina stipendira djecu i mlade žrtve rata, djecu s teškoćama u razvoju, ali i djecu i mlade iz najbrojnije nacionalne manjine u BiH Rome.



Za djecu i mlade iz ovih kategorija svake godine organiziraju se ljetovanja i zimovanja, a brojem stipendirane djece zasigurno se mogu pohvaliti jer je njih 7.052, od kojih je 722 romske djece među kojima su 64 studenta. Također, Udruženje je omogućilo da više od 4.500 stipendista putuje u 18 država Evrope.



- Mi smo toj djeci pružili što porodica i škola nisu mogle dati, prošli su kroz razne projekte psihosocijane kreativne radionice, ljetovanja i putovanja. Posvećeni smo onome što radimo za budućnost djece u BiH. U svemu tome pomagalo nam je do sada na stotine donatora, prijatelja iz BiH, ali i cijele Evrope - kazao je Divjak.



Kao misiju Udruženja navodi da se na organizovan način pomognu iznimno ranjive kategorije djece i mladih u zadovoljavanju obrazovnih, edukativnih, rekreativnih i kulturnih potreba kako bi postali korisni i progresivni članovi zajednice i u skladu je s društvenim interesima i općeprihvaćenim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima i pravima djeteta, te vrijednostima filantropije-čovjekoljublja kakve su vijekovima poznate u BiH.



Udruženje je do sada podržalo više od 46.000 ljudi. Ta brojka uključuje djecu i njihove majke. Za podršku djeci koja su ostala bez roditelja ili su pripadnici nacionalnih manjina uloženo je više od 12 miliona KM. Poručeno je kako je to veliki iznos za jednu nevladinu organizaciju.



Udruženje je povodom jubileja uručilo zahvalnice i priznanja svima koji su pomogli stipendiranja ovako velikog broja djece i mladih u BiH, a radi se o filantropima koji dolaze iz svih dijelova svijeta.



U okviru obilježavanja 25. godišnjice Udruženja "Obrazovanje gradi BiH" kao završni čin manifestacije u Gradskoj vijećnici je održan koncert bh. umjetnice i interpretarke sevdalinki Amire Medunjan.





