Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu (MRMKS) Carmel Agius učestvovao je u radu dvodnevne konferencije “Stop negiranju genocida i holokausta” održane u Sarajevu.

Carmel Agius / 24sata.info

On je u intervjuu za BHT rekao da negiranje genocida predstavlja, definitivno, veliku prijetnju kada govorimo o mogućem pomirenju u ovoj zemlji.



- Posljedično, to takođe predstavlja i veliku prijetnju miru i sigurnosti ne samo u BiH nego i u cijeloj regiji, rekao je Agius i dodao:



- Ovo je integralni dio regije koja je nekada bila Jugoslavija, a nedostatak mira i sigurnosti ovdje uticaće na cijelu regiju. Sve dok se nastavlja negiranje onoga što se desilo tokom rata, a naročito negiranje i pokušaj revizionizma onoga što se dogodilo u Srebrenici u julu 1995. godine, u ovoj zemlji neće biti mira. Takođe, neće biti ni napretka.



Na pitanje jesmo li bliže pravdi za žrtve zločina počinjenih na teritoriji Bosne i Hercegovine, on kaže da je njegov pristup uvijek pozitivan.



- Prema mom mišljenju, svaki put kada se donese presuda, bilo da je u pitanju međunarodni sud kakav je bio Haški tribunal, koji više ne postoji, ali postoji njegov nasljednik, Međunarodni rezuidualni mehanizam, bilo kada to učine lokalni sudovi ili sudovi u drugim zemljama – svaki put se malo više približavate tome. Da li smo dovoljno blizu? Mislim da nismo. Trebali smo zatvoriti ovo poglavlje i započeti novo, poglavlje ponovne izgradnje ovog društva nakon pomirenja, ali to se nije dogodilo zbog nastavka negiranja onog što se desilo.



Šta će se na kraju ovdje dogoditi? Mislim da treba povećati broj istraga počinjenih zločina, ne samo u vezi sa genocidom, zbog toga što je bilo i hiljade drugih zločina koji su počinjeni tokom rata. Treba izvesti pred lice pravde one koji se smatraju odgovornim ili za koje se sumnja da su odgovorni. Sa svakom presudom ćete nastaviti da se približavate tom cilju, ali to će potrajati. Juče je Serge Brammertz, glavni tužilac MRMKS) objasnio da je količina posla o kojoj se radi zaista ogromna, čak je i zastrašujuće razmišljati o obimu tog posla. Međutim, mislim da se trenutni napori koji se poduzimaju trebaju značajno povećati – rekao je Agius za BHRT.



(24sata.info)