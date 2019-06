Danas je reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović održao hutbu u Gradskoj džamiji u Bihaću, a snimak hutbe prenosimo u nastavku:

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Koji nas je Svojom milošću uputio na put zajedništva i ljubavi. Mir i spas neka su na Njegovog posljednjeg poslanika, pouzdanog i povjerljivog Muhammeda. Salavat neka je na njega, na njegovu plemenitu porodicu i uzorite ashabe i sve njegove sljedbenike u svim vremenima.



Vi u Allahovom vjerovjesniku imate najljepši uzor, riječi su Gospodara svjetova. Muhammed, a.s., bio je i ostao uzor u plemenitom ponašanju, lijepom međuljudskom ophođenju, bratskom ponašanju i sestrinskoj pažnji. Najljepša ćud je njegova; najbolji maniri su njega krasili. On je uzor onima koji se nadaju Božijoj milosti i susretu s Gospodarom na Sudnjem danu. Aiša, r.a., majka vjernika, kaže: Vjerovjesnikov odgoj je bio Kur'an, a Muhammed alejhiselam je jedne prilike rekao: Odgojio me je moj Gospodar, pa je moj odgoj usavršio. U tom odgoju samo savršenstvo nalazimo. Nigdje nam se neće neke mahane pokazati.



Tako, nalazimo da se uvijek oslanjao na znanje i nikada nije govorio ono u šta nije bio upućen. Činio je to prema uputi Svevišnjeg, Koji mu je naredio: I ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh i vid i razum, za sve to će se zaista odgovarati. Ne hodi po zemlji nadmeno, jer zemlju ne možeš probiti, ni brda u visinu dostići. Sve to je ružno, Gospodaru tvome mrsko. (Al-Isra, 36-38)



Vjerovjesnik, a.s., počinjao je od sebe. Allahu se uvijek obraćao s dovom da mu dadne čvrstu vjeru, čestitu porodicu i da ga obaspe dobrom na ovom svijetu i na ahiretu, te da ga sačuva od velikih iskušenja. Gospodaru moj, dozvoli mi da Ti budem zahvalan na blagodati, koju si darovao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje; ja se dosta kajem, i odan sam Tebi (Al-Ahqaf, 15).



Ono čemu je pozivao, Vjerovjesnik je u to vjerovao, a ono u što je vjerovao tako je i postupao, prema sebi, svojoj porodici i zajednici muslimana. Na prvom mjestu je zahvaljivao Bogu na nimetima koje mu je darovao, a onda je tražio pomoć i uputu da čini dobra djela. Molio je Allaha da uputi na pravi put njegove potomke. Nije ga bilo sramota priznati svoje pogreške i javno se pokajati zbog njih.



Na samrti, obraćajući se muslimanima, rekao je: Ostavljam vam dvije stvari, ako ih se budete držali nećete zalutati: Božiju knjigu Kur'an i moj sunnet. Bio je svjestan da je vjera skrovita stvar duše, da je uputa u rukama Allaha, a da je dova stvar srca. Kur'an, Božija riječ, i Vjerovjesnikov sunnet sigurni su putokazi na našem ovozemaljskom putovanju. Savjetovao je muslimane da čuvaju zajednicu i da je i Božija pomoć tada bliža. Naučili smo da je svaka poteškoća lakša kada se ima s kim podijeliti.



Braćo i sestre.



Nijedna generacija muslimana nije bila bez poteškoća i kušnji. One su sastavni dio života. Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje, malo sa strahom, a malo s gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine, kaže Allah. A ti obraduj izdržljive. (Al-Baqara, 155) I još je kazao: A da je Bog htio, stvorio bi vas kao jedan narod, ali On hoće da vas iskuša s onim što vam je dao, pa se vi natječite ko će više dobra učiniti. (Al-Maida, 48) Ono što se od nas traži jeste istrajnost na Božijem putu, uz stalno prisutnu svijest da s poteškoćom dolazi i olakšanje. Žrtvu koju podnosimo danas i koja nam se čini uzaludnom Allah će nadoknaditi onda kada se najmanje nadamo. Dobro koje danas učinimo možda će trebati našoj djeci, našim potomcima. Ne smijemo biti malodušni, poput onih za koje Kur'an kaže: Zaista je čovjek stvoren malodušnim: kada ga zadesi zlo očajan je, a kada ga zadesi dobro, obijestan je, osim onih koji obavljaju namaz. (Al-Ma'aridž, 19-22)



Naše kušnje nisu isključivo u našim ekonomskim poteškoćama. Drugi nam stalno uvrede upućuju, laži i pakosti izmišljaju i podmeću.



U Kur'anu se kaže: Vi ćete sigurno biti iskušavani u imecima vašim i životima vašim, i slušat ćete mnoge uvrede od onih kojima je dana Knjiga prije vas, i od mnogobožaca. I ako budete izdržali i Allaha se bojali, pa tako treba da postupe oni koji su jakom voljom obdareni. (Alu Imran, 186) Oni koji se Allaha boje na uvrede neće uvredama uzvraćati, već će činiti sve da im dušmani fizički ne naude, da ne ugroze mir, živote, imovinu i ne obeščaste njihovo dostojanstvo, dostojanstvo njihovih sestara, majki i supruga.



Uspjeh dolazi onda kada se odvažimo da nešto u našem životu promijenimo. Uzvišeni Allah nas je poučio: Zaista, On neće promijeniti stanje nekog naroda dok se on iznutra ne promijeni, dok on ne promijeni svoj nijet prema sebi i svome okruženju. Vidjeli smo to i 90-ih godina prošlog stoljeća. Odlučili smo da svoju zemlju učinimo slobodnom i nezavisnom i postigli smo to. Naučili smo od naših predaka da nije dovoljno samo željeti, već da se mora u jednom trenutku pokazati i htijenje. Pokazali su to i borci naše Armije i našeg Petog korpusa.



Znajte, da svaki dan koji u Bosni osvane nosi dvoje: nove darove i nova iskušenja. U našem narodu je prisutna arapska mudrost: «Svaka noć je steona (noseća)». Ono što ona nosi tek će se vidjeti sutradan. Dobro je u narodu imati ljude s vizijom koji mogu i u mrkloj noći nazrijeti ono što će donijeti novi dan.



U našem svakodnevlju slijedimo Muhammeda, a.s. U njegovom uzornom životu nađimo sebi situacije i događaje koje ćem oponašati.



Budimo ponosni i hrabri kao što je on bio.



Budimo humani i milostivi prema drugima i nevoljnicima, kao što je on bio. Možda nigdje više danas nije potrebno ispoljavati tu humanost i blag i lijep odnos prema nevoljnicima kao u ovom dijelu naše domovine. To su ljudi u potrebi, u nevolji, i njima je potrebna naša lijepa gesta, razumijevanje, pomoć... Nismo li i mi u toj potrebi nedavno bili? Nije li naša ruka ispruženo očekivala trun dobročinstva i darežljivosti neke druge, nepoznate ruke?



Ova migrantska kriza veliko je iskušenje za našu državu. Ona najviše pogađa našu Krajinu. Očekujem i nadam se da će državni organi prepoznati ovu činjenicu i da će država uraditi više kako bi se ovaj problem stavio pod kontrolu.



Ispunimo emanet vjerovjesnika i naših dobrih predaka i prenesimo emanet vjere na našu djecu i potomke.



Naša Islamska zajednica je poput majke koja nas okuplja u svom krilu i zato čuvajte naš bosanski džemat i njegovo jedinstvo. Ova naša zajednica je jedna zajednica, koja je uzela Allaha za Gospodara. Zamolimo našeg Gospodara da se u našim glavama i našim očima ne zametne izdajnička misao i pogledi koji bi nas udaljili od pravog puta. Naš islam i naša bosanska tradicija njegova življenja su duhovni temelji našeg naroda. Neka naša ulema nad njima bdi poput budnih straža.



Braćo i sestre, držimo se zajedno! Jedni drugima smo najpreči. Budimo braća i sestre, kako nas je Vjerovjesnik savjetovao. Ne zavidimo jedni drugima i ne natječimo se nekorektno u poslovima iz pohlepe. Čuvajmo život, imetak i dostojanstvo ljudi, jer svi su ljudi potomci Adema, a.s.



Gospodaru naš ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam na pravi put ukazao, i daruj nam svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje (Alu Imran, 8) O muslimani znajte da Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini i da se bližnjem pomaže, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje. (An-Nahl, 90).



Gospodaru naš primi od nas djela naša, olakšaj nam terete naše i daj da u kušnji ne pokleknemo!



Amin!



