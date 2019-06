Svoj put do najvećeg istraživačkog laboratorija na svijetu – CERN-a , pronašao je mladi Trebinjac Admir Greljo. Naime, Admir je dobitnik dvogodišnjeg ugovora na poziciji koja se godišnje dodjeljuje dvojici kandidata iz zemalja nečlanica CERN-a.

U konkurenciji od nekoliko stotina prijavljenih , angažman je dobio upravo on, te tako postaje prvi i jedini predstavnik BiH u Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja.



Nakon doktorskog studija u Ljubljani, te dva postdoktorska studija u Cirihu i Majncu, 30-godišnji Admir, aplicirao je na prestižnu poziciju istraživača na CERN-u. S obzirom na veliku konkurenciju, velika očekivanja kaze nije imao, ali među stotinama prijavljenih iz raznih krajeva svijeta upravo je on izabran za novog člana CERN-a.



"Ja sam zavolio fiziku još od sedmog razreda Osnovne škole, uvijek se družim sa fizikom, razmišljam, čitam, računam, razgovaram, išao sam na takmičenja iz fizike, sve je nekako jako dobro ispalo, i mislim da je ovo poruka da se takve stvari mogu desiti, da nisu nemogće, a moram reći da sam svoje cijelo temeljno obrazovanje stekao u BiH", kazao je Greljo.



A zaposlen je na Odsjeku za teorijsku fiziku, u najvećem laboratoriju na svijetu za fiziku elementarnih čestica, u kojem su osnovne aktivnosti eksperimentalna mjerenja, sudari visokoenergetskih čestica. Međutim u njegovom fokusu su teorijska proučavanja, te implikacije mjerenja. Svaki dan na poslu je priča nam , drugačiji i zanimljiviji.



"Od nas dolazi ideja kako mjeriti, raditi i ispitivani određene fizičke teorije, ali i razumjeti šta mjerenja znače. Zajedno s kolegama diskutujem, razgovaramo mnogo o fizici, aktuelnim problemima, također dan provodim radeći analitičke i numeričke proračune za te eksperimente, pišući naučne radove i povremeno odlazimo na konferencije gdje predstavljamo naučne rezultate", pojasnio nam je.



Pored angažmana u CERN-u, već neko vrijeme je gostujući nastavnik na Odsjeku za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, a također djeluje kroz Asocijaciju za napredak nauke i tehnologije. Put do uspjeha, tvrdi, nije bio lagan, no ljubav prema fizici, konstantno učenje, i nadograđivanje razlozi su zbog kojih se Admir danas našao među svjetskom elitom fizičara. Pridružene članice CERN-a ove godine postale su Hrvatska i Srbija, no BiH spada u red nečlanica, što kako tvrdi, dodatno otežava put bh naučnika do CERN-a.



"Ukoliko bi se politički približili CERN-u nasim naučnicima bi bilo dosta lakše, ne samo fizičarima, CERN je ogroman labaratorij koji zapošljava raznorazne struke iz prirodnih i tehničkih nauka", kazao je za N1.



Njegov poziv je fizika, te se akademskim radom planira baviti i nakon CERN-a, a sljedeći prirodan korak u njegovoj karijeri, bio bi , kaže, osnivanje vlastite istraživačke grupe.

