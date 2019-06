Vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženih Izeta Redžovića, Bojana Melezovića, Saliha Bote, Admira Malića, Nedžada Bajrovića, Mithata Veje i Bojana Raonića nakon održanog glavnog pretresa, izreklo je presudu kojom su optuženi Izet Redžović i Bojan Raonić oglašeni krivim za krivično djelo organizovani kriminal iz člana 342. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi s krivičnim djelima krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. i ovjeravanje neistinitog sadržaja iz člana 375. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona.

Sud BiH / 24sata.info

Optuženi Redžović i Raonić krivi su što su u vremenskom periodu od 2013. godine do kraja mjeseca juna 2016. godine, na području BiH i Republike Srbije, u cilju sticanja protupravne koristi, nakon što je, njima poznata osoba organizirala grupu ljudi, radi izrade, nabavke i prodaje krivotvorenih putnih isprava i ličnih karti, njihove upotrebe od osoba koje su, u cilju sticanja lažnog identiteta, kupili lične podatke i krivotvorenu ispravu, te po nalogu članova grupe ovjeravali neistinit sadržaj u postupku dobivanja isprava BiH.



Članovi navedene grupe su s područja Republike Srbije i BiH - Bojan Raonić, Bojan Đokić, Savo Manojlović, Izet Redžović, Nedžad Šiljević, Rasim Salčin te njima poznate osobe - koje su bile svjesne da djeluju kao članovi grupe u kojoj je svaki od navedenih imao određenu ulogu i zadatke, a sve u cilju sticanja materijalne koristi. Tako su članovi grupe za organizirani kriminal, koristeći njima poznate evidencije, nezakonito pribavljali i koristili lične podatke osoba koje imaju dvojno državljanstvo BiH i R Srbije a koji, do navedenog momenta, nisu pribavljali lične karte i putne isprave BiH, a potom te podatke prodavali drugim osobama – korisnicima lažnih identiteta.



Na osnovu takvih krivotvorenih dokumenata, te uz pomoć savjeta i uputa, u pratnji članova grupe za organizirani kriminal, u nadležnim policijskim upravama na području BiH, i to na području Sarajeva i Mostara, predavali zahtjeve za prijavu prebivališta, dovodeći u zabludu nadležna tijela predavali su krivotvorene dokumente na kojima su se nalazili podaci drugih osoba uz njihove fotografije. Navedeni organi su postupali po zahtjevima te ovjeravali neistinite sadržaje u javnim ispravama na način da su im u postupcima izdavanja uzimali otiske prstiju i potpise te izdavali lične karte i pasoše kao da je riječ o osobama čije lične podatke koriste, te su na taj način dolazili u posjed krivotvorenih bh. putnih isprava i ličnih karata.



Sud Bosne i Hercegovine je optuženog Izeta Redžovića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 8 (osam) mjeseci, a optuženog Bojana Raonića na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.



Optuženi Bojan Melezović, Salih Bota, Admir Malić, Nedžad Bajrović, Mithad Vejo i Bojan Raonić oslobođeni su od optužbe da su radnjama opisanim u oslobađajućem dijelu izreke presude počinili krivično djelo organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi s krivičnim djelima krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. i ovjeravanje neistinitog sadržaja iz člana 375. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, dok je prema optuženom Raoniću optužba odbijena u odnosu na radnje opisane u odbijajućem dijelu presude, saopćeno je iz Suda BiH.





(FENA)