Na svetkovinu Presvetog Tijela i Krvi Kristove - Tijelovo, danas je u sarajevskoj katedrali Srca Isusova svečano Misno slavlje predvodio nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić uz suslavlje osam svećenika i uz sudjelovanje redovnica raznih družbi, te bogoslova i drugih vjernika.

Na početku Mise kardinal Puljić pozdravio je sve nazočne, te im zahvalio što su došli proslaviti "najveće otajstvo na zemlji - a to je upravo Euharistija iz koje izvire snaga naše vjere, koja izgrađuje naše zajedništvo".



U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić istakao je da je svetkovina Tijelova "osobito draga i veličanstvena jer u njoj slavimo očitovanu Božju ljubav na jedan vrlo otajstven način".



Kazao je da često to otajstvo gledaju samo kao hranu, ali da ono zapravo u prvom redu predstavlja žrtvu.



Napomenuvši da se u današnjem društvu sve više gube osjećaj za ono što je sveto, kardinal Puljić kazao je da je potrebno naučiti častiti Isusa osjećajući da On živ dolazi među vjernike pod prilikama kruha i vina.



Na kraju je pozvao sve da budu sabrani u molitvi, a posebno tijekom Euharistijskog slavlja te poželio da ih ova svetkovina posveti i ispuni u ljubavi Božjoj.



Nakon pričesti uslijedila je euharistijska procesija s četiri postaje unutar katedrale uz pobožno sudjelovanje svih vjernika.



Liturgijsko pjevanje animirali su bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa.



Svetkovina Tijelova slavi se u četvrtak nakon nedjelje Presvetog Trojstva. U središtu je čašćenje Oltarskog sakramenta pri čemu se osobito ističe nazočnost cijelog Krista u posvećenoj hostiji. Povijesno gledano najvažniji poticaj za uvođenje ovog blagdana bila su viđenja redovnice Julijane iz Lütticha u XIII. stoljeću. Za cijelu Crkvu ovu je svetkovinu propisao papa Urban IV. 1264. U hrvatskom se jeziku za ovu svetkovinu pored naziva Tijelovo koristi se i naziv Brašančevo, javlja KTA.



