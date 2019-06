Negiranje genocida je možda završna faza te ratne strategije agresora jer ono što su počinili, ni dan danas nisu prihvatili. Dok god ne prihvate i ne priznaju i ne osude zločine, nema pomirenja među ljudima.

Foto: Fena

Pokret 'Majke enklava Srebrenica i Žepa' i Udruženje žrtava i svjedoka genocida okupili su u Sarajevu bivše i sadašnje tužioce i sudije međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju odnosno Mehanizma za međunarodne krivične sudove, historičare, istražitelje i žrtve genocida na konferenciji 'Stop negiranju genocida i holokausta', koja za cilj ima doprinijeti podizanju svijesti o počinjenim zločinima, suočavanju mladih generacija s prošlošću i promoviranje poštivanja ljudskih prava.



Kada Hotić iz Udruženja Pokret 'Majke enklava Srebrenica i Žepa' za novinare je prije početka skupa naglasila da je skup zapravo znak sjećanja na genocid i agresiju na Bosnu i Hercegovinu, kao i na holokaust 'da podsjetimo da se to mora pamtiti, ne smije zaboraviti, da nam se ne bi ponovilo.'



Žele, kaže, prije svega, mladima poslati poruku 'da pamte, da se sjećaju, da se bore protiv ovakvog zla, kad god osjete da neko pokušava dovesti narode u takvu poziciju'.



- Negiranje genocida je možda završna faza te ratne strategije agresora jer ono što su počinili, ni dan danas nisu prihvatili. Dok god ne prihvate i ne priznaju i ne osude zločine, nema pomirenja među ljudima. A ja, želim biti građanka BiH, a ne da se dijelimo u torove. Želim da svi narodi zajedno žive. Da imaju temelj, kako bi mogli zajedno. Negiranjem genocida to je nemoguće - naglasila je.



Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović kaže da će konferencija "Stop negiranju genocida i holokausta" govoriti o tome kako zaustaviti 'sve veće negiranje genocida, ali i holokausta odnosno antisemitizma koji je u Evropi uzeo maha'.



- Raduje što su sa nama i studenti iz regije koji će, imati priliku od zvaničnika Tribunala i EU čuti, koji su to putevi, kako i na koji način su u Tribunalu i iz kojih razloga donosili sve presude - naglasio je.



Za predsjednik Jevrejske zajednice BiH Eli Taubera značaj skupa je u tome što se 'nadovezuje na nastojanje dobrih, pozitivnih ljudi u svijetu da ono što drugi negiraju da se desilo, stvarno se desilo, da pokušaju to da dovedu, koliko toliko, u normalnu ravan. Da se stvarno predstavi kako se to desilo'.



- Na ovoj konferenciji govorit ću, malo više, o holokaustu koji se desio u BiH, kao primjer veličine jednog genocida i to genocida koji je nerazmjeran stvarno malom narodu koji je živio u Evropi. Ono što se desilo može da se poredi sa onim što se desilo poslije toga, kad govorimo o genocidu. Važno je da proširimo svoje vidike o čudovišnom događaju kao što je genocid, jednom osmišljenom događaju koji, i toliko godina poslije, dovodi u situaciju da o tome ne možemo otvoreno govoriti - naglasio je.



Glavni tužilac Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS) Serge Brammertz je istaknuo kontinuirano negiranje zločina i glorifikaciju osuđenih ratnih zločinaca u regionu.



- Nadam se da će jedan od zaključaka konferencije biti da kad je dosta dosta je i da žrtve neće biti i dalje ponižene dok se genocid negira - naglasio je.



Glavna tužiteljica Tužiteljstva BiH Gordana Tadić podsjetila je da je Odjel za ratne zločine Tužiteljstva BiH od 2003. podigao optužnicu protiv 800 osoba, a izračeno je više od 2.600 godina zatvora.



- To govori o tome koliko je obim i kvaliteta rada Tužiteljstva BiH toj oblasti. U radu primjenjujemo sve standarde Haškog tribunala - kazale je. Naglašava kvalitetu suradnje što je imaju sa svim udruženjima žrtava rata u BiH 'jer bez njih mogli postići ovakve rezultate'.



Na otvaranju konferencije član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović kazao je da je budućnost u istini i na tome mladi trebaju graditi trajne i iskrene odnose u BiH.



- Povjerenje se može postići samo na temelju istine i pravde. Ne možemo vratiti mrtve niti izbrisati bol u srcu njihovih najmilijih, ali možemo pružiti dostojanstvo onima koji su to preživjeli - naglasio je.



Međunarodna konferencija 'Stop negiranju genocida i holokausta' održava se 20. i 21. juna i dio je novog projekta udruženja žrtava 'Stop negaciji genocida' i njihov doprinos borbi protiv negiranja svih zločina.



(FENA)