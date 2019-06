Šefik Džaferović, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine u pozdravnom govoru na Međunarodnoj konferenciji “Stop negiranju genocida i holokausta“ naglasio je da snažno odbacuje tvrdnju da sjećanje na genocid u Srebrenici produbljuju podjele u društvu i da može imati negativne posljedice po stabilnost u BiH.

Foto: Anadolija

“Istina o bilo kojem zločinu, bez obzira na to ko ga je počinio i bez obzira na to ko su bile žrtve, te prihvatanje te istine na svim stranama zapravo je neophodan preduvjet za stabilnost“, istakao je Džaferović.



On je kazao da Ujedinjene nacije nisu spriječile genocid, uprkos činjenici da su imale obavezu da zaštite civilno stanovništvo Srebrenice.



“Česta obećanja da su pouke iz Srebrenice naučene i usvojene ostale su bez ikakvog konkretnog oblika. Prije četiri godine, na 20. godišnjicu genocida u Srebrenici, britanska vlada i premijer Davi Cameron pokušali su to djelimično ispraviti, tako da se lekcije iz Srebrenice napokon primjene u vidu rezolucije Savjeta bezbjednosti. Nažalost to je spriječeno od određenog dijela međunarodne zajednice, koja se otvoreno stavila na stranu politika koje se naslanjaju na politiku genocida i sve otvorenije ih ohrabruje u njihovom negiranju i neprihvatanju odluka relevantnih međunarodnih sudova. Umjesto da se priznaju odluke međunarodnih sudova i prihvati politika ponašanja prema genocidu po uzoru na Njemačku i njen odnos prema holokaustu, škole i ustanove u entitetu Republika Srpska dobijaju imena po zločincima, a odgovorni za genocid se glorificiraju“, rekao je Džaferović.



Dodao je da je vrhunac licemjerstva formiranje međunarodne komisije koja treba kao da preispita odluke međunarodnih sudova.



“Ovo je do sada najveći stepen drskosti. Odluka o genocidu u zaštićenoj zoni Srebrenica i Žepa donesena je od najviših međunarodnih autoriteta i uz primjenu najstrožih međunarodnih standarda. I neko se onda drzne da formira komisije, kako bi kao preispitivao ono što je civilizirani svijet u najstrožoj proceduri uz najstrože standarde i pred najeminentijim međunarodnim sudovima potvrdio. Reagirati se mora snažno i energično od strane domaće i međunarodne javnosti“, istakao je Džaferović.



On smatra da je izlaz u donošenju zakona o zabrani negiranja genocida i strogom kažnjavanju počinilaca.



“Prije toga svi odgovorni za genocid moraju biti izvedeni pred lice pravde“, smatra Džaferović.



Prema njegovim riječima u proteklih deset godina često je bilo inicijativa da se takav zakon donese, ali to se još uvijek nije dogodilo.



“U ovom trenutku, po mom dubokom uvjerenju, jedino rješenje je da to uradi visoki predstavnik. Ne bi smjela postojati nijedna država na svijetu, a posebno u okviru Vijeća za implementaciju mira, koja bi se tome mogla ili trebala suprotstaviti, jer bi se time direktno svrstala u krug anticivilizacijskih zemalja. Civilizacijski je osuditi genocid, kazniti počinioce i iskazati pijetet prema žrtvama“, kazao je, između ostalog, član Predsjedništva BiH.



Četvrta po redu Međunarodna konferencija “Stop negiranju genocida i holokausta“ u organizaciji Pokreta “Majke enklava Srebrenica i Žepa“ i Udruženja žrtava i svjedoka genocida održava se danas i sutra u Sarajevu.



Učesnici konferencije su bivši i sadašnji tužitelji i sudije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, istoričari, istražitelji genocida, profesori, novinari i porodice žrtava, kao i preživjeli.



(AA)