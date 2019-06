Štab civilne zaštite Grada Mostara na vanrednoj sjednici u srijedu navečer pozvao je stanovnike sjevernog dijela Mostara da hitno deblokiraju regionalnu deponiju Uborak jer prijeti velika opasnost za stanovništvo te je odlučio da ukoliko do sutra do 12 sati ne dođe do deblokade bit će proglašeno stanje tehničke nepogode.

Foto: Fena