Šefik Džaferović, član Predsjedništva BiH, kazao je novinarima u Sarajevu da je za njega najvažnija tačka dnevnog reda današnje sjednice Predsjedništva BiH bila ona o migrantskoj krizi u našoj zemlji.

- Osnovni zaključak koji je usvojilo Predsjedništvo BiH je zaduženje Vijeću ministara BiH da što prije dostavi jedan sveobuhvatan plan zaštite interesa BiH kada je u pitanju migrantska kriza. U okviru toga, to je jedini zaključak koji je danas usvojen, bilo je raznih ideja i diskusija i prijedloga šta je to što treba Vijeće ministara ugraditi u taj svoj program koji će biti dostavljen Predsjedništvu i raspravljen i odobren - kazao je Džaferović.



Također, osvrnuo se na brojne probleme koji potresaju našu državu.



- Dakle, danas smo čuli da su veliki problemi migrantska kriza i trgovina ljudima, nelegalni ulasci u BiH, uključivanje raznih kriminalnih grupacija u taj problem i, naravno, po tom pitanju trebaju sarađivati države koje graniče da bi se što efikasnije suprotstavili toj pojavi. I na tom tragu je gospodin Dodik i govorio o saradnji Srbije i BiH i Crne Gore i BiH i, naravno, mi nemamo ništa protiv toga da države susjedi sarađuju da bi zaštitile svoje interese, dakle, u ovom slučaju, kada smo mi u pitanju, interese BiH - rekao je Džaferović.



Predložio je otvaranje generalnog konzulata BiH u Republici Srbiji u Novom Pazaru i konzulata BiH u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Rijeci.



- Predlagao sam, i to je usvojeno, da se pokrene otvaranje generalnog konzulata BiH u Republici Srbiji sa sjedištem u Novom Pazaru i generalnog konzulata BiH u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Rijeci. Predsjedništvo je prihvatilo te prijedloge - dodao je.



Usvojen je i prijedlog, kazao je Džaferović, u vezi s imovinom fizičkih i pravnih lica iz BiH kojim se traži detaljniji izvještaj o angažmanu državnih institucija vezano za sve ono što je ranije usvajano u vezi s imovinom BiH u Hrvatskoj.



