Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da Savjet ministara za današnju sjednicu Predsjedništva BiH nije dostavio sveobuhvatane izvještaje ni o migracijama, niti o evropskim integracijama.

Dodik je istakao da je Predsjedništvo zatražilo od Savjeta ministara da dostavi sređen dokument koji će obuhvatiti mjere u vezi sa migrantskom krizom, među kojima neće biti izlaženja vojske na granicu.



On je novinarima, nakon sjednice Predsjedništva BiH, rekao da BiH može sa Srbijom i Crnom Gorom da dogovori mjere za sprečavanje trgovine ljudima, što predstavlja problem.



"Svi znaju kuda migranti prolaze, ali nema akcije. Moramo imati efektivne mjere koje može da predloži Savjet ministara", naglasio je Dodik.



Govoreći o formiranju novog saziva Savjeta ministara, Dodik je naveo da, što se njega tiče, to tijelo može biti formirano odmah.



"Neophodno je što prije formirati organe vlasti. Sa naše strane nema nijednog problema ili uslova. Ja sam spreman da to učinim bez ikakvih uslovljavanja", rekao je Dodik.



