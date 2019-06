Kolegij gradonačelnika Grada Mostara i direktori javnih gradskih poduzeća Komos, Komunalno, Parkovi i Deponija na sjednici u srijedu u Mostaru razgovarali su o rješavanju problema odlaganja komunalnog otpada na regionalnu sanitarnu deponiju JP Deponija.

U saopćenju za javnost Gradske uprave Grada Mostar navodi se kako je tokom sjednice pristigao zahtjev za sastankom od strane inicijative građana "Jer nas se tiče".



"Na temelju tog zahtjeva kolegij je jednoglasno zaključio kako je uvjet za nastavak razgovora da se izvrši trenutna deblokada deponije i osigura nesmetano odlaganje komunalnog otpada s ulica grada", navodi se u saopćenju i dodaje da ukoliko se to osigura Grad je spreman za nastavak razgovora i to sa skupinom koja ima legitimitet za razgovore.



"Skupina građana koja je do sada pregovarala i postavljala zahtjeve, a koja je dobila obećanje da će zahtjevi biti ispunjeni od strane Grada, uz uvjet da se deponija deblokira, osim jednog za koji Grad nije nadležan a tiče se premještanja deponije na drugu lokaciju s lokacije Uborak u roku godine dana, što je u nadležnosti viših razina vlasti, pokazala je da nije bila legitimna jer su morali ići da provjere svoj dogovor", navode iz Gradske uprave.



Dodaju da uslijed desetodnevne blokade deponije svi građani Mostara, gospodarski subjekti i javne institucije trpe štetu, te im prijeti mogućnost izbijanja epidemije.



"Na kolegiju je stoga zaključeno da se večeras u 20 sati održi vanredna sjednica Stožera civilne zaštite Grada Mostara", navodi u saopćenju Gradska uprava Grada Mostara.



