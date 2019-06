Nevladina organizacija 'Kolo': Women’s Cross Cultural Collaboration (WCCC) koja se bavi međukulturalnom suradnjom okupila je u Sarajevu žene na skupu koji za temu ima nenasilje, a cilj je doprinijeti liječenju traume.

Foto: FENA

Danica Anderson iz NVO 'Kolo' kaže novinarima da na konferenciji sudjeluju žene širom svijeta, preživjele su traumu, a razmijenit će svoje priče i načine na koje se nose s tim.

- Ove žene iz Bosne i Hercegovine našle su način da izliječe traumu. Uspjele su to uraditi. Te žene žele podijeliti svoja iskustva u liječenju traume s gošćama širom svijeta, da jedni od drugih nešto i nauče - naglasila je Anderson.

Za sutra je najavila dolazak na taj skup žena iz Ahmića i Novog Travnika koje, kako je kazala, ne žele govoriti o onome što im se desilo (samoj traumi), ali žele o tome kako su to riješile i kako danas žive. Danica Anderson godinama radi u Bosni i Hercegovini, zajedno s nevladinim organizacijama iz Viteza i Novog Travnika čiji aktivisti sudjeluju i na toj konferenciji.

- Ove žene su moji profesori, više sam naučila od njih ovdje nego tokom svog doktorata. Pokazale su da, i kad nemate ništa, možete da izliječite traumu tako što ćete imati žensku solidarnost. Od njih naučim mnogo, zato se i vraćam - naglasila je.

Aktivistkinja Fondacije Cure Vedrana Frašto govorit će o položaju žene u bh. društvu, uključujući i poslijeratni period. Smatra da je sve, između ostalog, posljedica rata (nezaposlenost, marginalizacija).

- Žene su u bh. društvu zaboravljene. Bitno je dati im vidljivost, dati im glas. Mi smo kreirale prostor u kojem je žena sigurna ispričati svoju priču, bez prekidanja. Pripremale su se za to, sa stručnim osobama. Tako pokazujemo drugačiji način pričanja ženskih priča i doživljavanja traume, a i koncentriramo se na to kako su one kao osobe izašle i/li kako se nosi s tom situacijom - naglasila je. Priče su, kaže, kreirane tako da bi bile lekcije i drugim ženama i državama svijeta.

Frašto podsjeća da su 'žene prve prelazile granice, započinjale mirovne procese, a nema ih niti su bile uključene u poslijeratnu obnovu, u integracije BiH prema EU.'

- Nije ih bilo u mirovnim procesima, na potpisivanju Dejtonskog sporazuma. Totalno su izignorisane, a radile su i još rade na procesima pomirenja. Žene različitih nacionalnosti odlazile su jedne drugima, razgovarale i cjelivale jedna drugu - naglasila je.

Konferencija službenog naziva 'International women's summit on nonkillng cultures' održava se u Hotelu Europe, trajat će do 24. juna.

(FENA)