Članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH jutros su započeli trodnevno zasjedanje.

Foto: 24sata.info

Prije usvajanja dnevnog reda, vodila se žustra rasprava o objavama potpredsjednice Ružice Jukić, kako navode, ličnih stavova na zvaničnoj internet-stranici VSTV-a.



- Smatram da treba dati svoje saopćenje. Nije uredu da putem privatnog profila odgovaram za nešto što me optužuju. Sve što sam izjavila, imam dokaze za to. Nisam neozbiljna osoba - istakla je Jukić.



U raspravu se uključila i Monika Mijić, koja je kazala da se Vijeće etnički raspodijelilo.



- Rasprava je totalno neproduktivna. Na razini dječijih prepucavanja. Želim podsjetiti Vijeće da smo jednoglasno izabrali rukovodstvo. Svi ste dali jednoglasnu podršku predsjedniku. Ovo vijeće više ne vlada sobom. Predlažem da članovi, koji misle da su pogriješili u izboru rukovodstva, imaju mogućnost da smijene rukovodstvo te da se hitno donose zaključak da urede pravila na koji način i kako se može koristiti stranica - istakla je Mijić, prenosi Avaz.



Selim Karamehić je istakao da razlog zbog kojeg su se oni javili i započeli raspravu o ovome nije nacionalni.



- Mi smo željeli da javnost zna naš stav, a ne stav muslimana ili Bošnjaka - ističe Mehić.



Nakon što je usvojen dnevni red, uslijedila je desetominutna pauza na kojoj je Monika Mijić, zastupnica Vijeća ministara BiH, dala izjavu za medije te objasnila šta je podrazumijevala pod tim kada je kazala da se Vijeće etnički raspodijelilo.



- Dojam da se Vijeće raspodijelilo stekla sam od momenta kada se to u medijima počelo isticati. Međutim, moram reći da je mene iznenadilo da je četvero kolega iz Vijeća odlučilo da da zajedničku izjavu, posebno što su sve četvero bošnjačke nacionalnosti. I ono što mi je bilo interesantno jeste da kolege nisu kontaktirale mene, eventualno se možda i ja želim priključiti njihovom mišljenju. Predsjednik Tegeltija davao je izjave u osobnom svojstvu, ovo je prvi put da su se određeni članovi Vijeća udružili i dali zajedničko saopćenje i to samo bošnjački članovi Vijeća - kazala je Mijić.



Goran Nezirović kazao je da svi članovi VSTV-a trebaju podnijeti kolektivnu ostavku kako bi sačuvali kredibilitet institucije.



Ružica Jukić smatra da ne treba podnijeti ostavku i da za to ne vidi nijedan razlog.



I Jadranka Lokmić-Misirača, potpredsjednica VSTV-a, kazala je da ostavku neću podnijeti.







(24sata.info)