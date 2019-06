U Sarajevu je danas upriličena svečana dodjela godišnjih nagrada "Merhametove" fondacije "Muradif Ćato", a ovogodišnji laureati su Husein ef. Kavazović, reisu-l-ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i Paddy Ashdown, bivši visoki predstavnik u BiH, kome je priznanje dodijeljeno posthumno, javlja Anadolu Agency (AA).

Ova dobrotvorna organizacija dodjeljuje nagradu iz fondacije "Muradif Ćato" istaknutim ličnostima koje su doprinijele opstojnsti, razvoju, društvenom unapređenju BiH i radu "Merhameta".



U tom kontekstu Kenan Vrbanjac, predsjednik "Merhameta", istakao je da je upravni odbor organizacije jednoglasno donio odluku da laureati ove godine budu reis Husein ef. Kavazović i bivši visoki predstavnik u BiH Paddy Ashdown.



Istakao je da su se reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović i porodica Ashdown odrekli novčanog dijela nagrade u korist "Merhametove" fondacije za stipendiranje "Edah Bećirbegović".



"Na taj način će uvaženi reis Kavazović i porodica Ashdown u narednoj školskoj godini stipendirati 20 učenika iz socijalno ugroženih povratničkih porodica u manjem bh. entitetu", rekao je Vrbanjac.



Istakao je da će "Merhamet" nastaviti s čuvanjem dostojanstva ljudi koji su na margini društva.



Iz "Merhameta" su podsjetili da je reis Kavazović dao ogroman doprinos povratku Bošnjaka u sela i gradove iz kojih su protjerani. Aktivno je učestvovao u obnovi i izgradnji više od 70 džamija na područjima Podrinja i Posavine. Takođe je dao veliki doprinos u obnovi i radu Tuzlanskog muftijstva i Behram-begove medrese te na uvođenju vjeronauke u osnovne i srednje škole.



Reis Kavazović je poručio da je velika čast biti "Merhametov" laureat te da je Paddy Ashdown zadužio BiH.



"Velika je čast biti 'Merhametov' laureat i primiti nagradu od ove naše organizacije dobra. Znam mnogo ljudi kojima bi ona vrlo lijepo i zasluženo pripala. Zbog toga sam radostan, jer je to pokazatelj da živimo u društvu u kojem ima puno dobrih ljudi. Moje zadovoljstvo je tim veće što ste se danas odlučili odati priznanje i lordu Paddyjy Ashdownu. Božije određenje je iznad sviju nas, ali moramo kazati da nam on već nedostaje. Ne samo zbog svoje brige i ljubavi prema ovoj zemlji, nego i zbog svoje mudrosti i poruka koje je i našim i britanskim i svjetskim zvaničnicima znao uputiti u kritičnim trenucima za ovaj narod i zemlju. Ovo vaše priznanje je još samo jedan dokaz da ga Bosanci i Hercegovci neće zaboraviti", poručio je reis Kavazović u svom govoru.



Istakao je da "Merhamet" čini sve što može da olakša život u BiH, posebno onim kategorijama koje su u stanju potrebe.



"Biti uz Merhamet znači biti s onima kojima smo istinski potrebni. Ne činimo to samo zbog njih. Prije bih rekao da je to naša obaveza zbog nas samih, zbog naše savjesti i duhovnog mira. Vjerovjesnik a.s., savjetovao nas je da, kada hodamo, činimo to hodom najslabijeg od nas. Iz ovog hadisa mnogo bismo mogli naučiti", kazao je Kavazović.



Muslimansko dobrotvorno društvo "Merhamet" je dodjeljivanjem nagrade posthumno željelo iskazati svoje najdublje poštovanje i Paddyju Ashdownu, bivšem visokom predstavniku u BiH.



Podsjetili su da su u toku Ashdownovog mandata kao visokog predstavnika u BiH (2002. - 2006. ) napravljene ključne reforme koje su stavile BiH na "tračnice" prema EU i NATO-u.



Nagradu je u ime porodice Ashdown primio Matthew Field, ambasador Velike Britanije u BiH. Istakao je da je Ashdown na njega ostavio veliki utjecaj.



"Paddy Ashdown je bio veliki čovjek, značajna ličnost u politici Ujedinjenog Kraljevstva i BiH. Do samog kraja ostao je veliki prijatelj BiH. Drago mi je što je njegova posvećenost prepoznata ovom nagradom", poručio je britanski ambasador, istakavši da je fokus lorda Ashdawna uvijek bio na potrebe građana BiH.



Svečanost dodjele nagrada održala se u prostorijama Bošnjačkog instituta, a u umjetničkom dijelu programa učestvovao je sarajevski gudački kvartet maestra Dževada Šabanagića.



Prvu nagradu ove fondacije dobio je prvi predsjednik države BiH Alija Izetbegović, a do danas priznanje je dodijeljeno književnicima, umjetnicima, sportistima i drugim istaknutim ličnostima.





