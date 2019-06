Bosna i Hercegovina nimalo ne 'odskače' u regionu po tome koliko njeno stanovništvo konzumira duhan, alkohol, ilegalne droge, lijekove kao nemedicinska sredstva (za smirenje, spavanje i sl.) niti nove supstance koje čak mogu biti u slobodnoj prodaji jer izgledaju bezazleno a zapravo sadrže psihoaktivne tvari.

Julijan Komšić / 24sata.info

To je novinarima kazao Julijan Komšić, direktor agencije IPSOS u BiH, kao jedan od generalnih zaključaka na osnovu istraživanja o prevalenciji i načinima upotrebe opojnih droga. Istraživanje je za potrebe Evropskog centra za praćenje droga i ovisnosti uradila ta agencija u periodu od kraja augusta do kraja oktobra prošle godine. Anketari su na terenu, metodom lice u lice, ispitali oko 5.000 osoba dobne skupine između 15 i 64 godine, kazao je Komšić.



Rezultati će biti dostupni i na web-stranici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine koje je organiziralo današnje predstavljanje izvještaja u Sarajevu.



Ovo je prvo istraživanje te vrste provedeno na cijeloj teritoriji zemlje te je uporedivo sa sličnima u Evropskoj uniji i regionu.



Po Komšićevim riječima, mjerena je prevalencija konzumiranja navedenih tvari ikada u životu, zatim u proteklih 12 mjeseci i u zadnjih 30 dana.



U općoj anketiranoj populaciji, muškarci su znatno skloniji alkoholu nego žene bilo da je riječ o učestalijem, rjeđem ili konzumiranju ikada. Među ispitanima, najmanje je onih koji su to činili četiri puta sedmično i češće, a najviše jednom mjesećno i rjeđe. Gledano po entitetima, za alkoholom su češće posezali ispitanici u Republici Srpskoj nego u Federaciji BiH, dok Federacija nešto prednjači u prevelanciji nemedicinskgh korišćenja lijekova. Žene češće od muškaraca posežu za tim sredstvima (za smirenje, spavanje, protiv bolova i sl.).



U općoj anketiranoj skupini je 35 posto aktivnih konzumenata cigareta, 11,6 posto bivših, a nepušača 52,1 posto. Muškarci češće uzimaju duhan od žena, a među mladima od 15 do 34 godine života, aktivnih pušača je 29,6 posto, dok 64,3 posto nikada to nije bilo.



Mlađa skupina anketiranih, primarno muška, sklonija je bila ilegalnim drogama od žena i starijih osoba uopće. Od nelegalnih droga, najviše je uziman ili je ikada proban kanabis (4,1 posto opće anketirane populacije) 0,6 posto ekstazi, 0,9 posto amfetamin, 0,2 posto heroin, a LSD 0,1 posto.



I u zadnjih 12 mjeseci anketnog perioda, najviše ispitanih je češće ili rjeđe poseglo za kanabisom (1,1 posto), dok LSD nije uzimao niko, prema ovom istraživanju.



Njegovu provedbu je finansirao Evropski centar za praćenje droga i ovisnosti. Stopa odgovora je 71 posto, dok su iapitanici bili otprilike jednak broj žena i muškaraca.



(FENA)