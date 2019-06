Novinari i mediji u Bosni i Hercegovini se svakodnevno suočavaju s izazovima a od njih se traži da budu nezavisni i slobodni kazao je na Konferenciju o medijima Jugoistočne Evrope predstavnik OSCE-a za slobodu medija Harlem Desir.

Foto: Fena

Nažalost, kako ističe Desir, posljednjih godinu dana svi smo svjedoci daljeg zastrašivanja novinara i medijskih kuća.



- Također, bilo je puno utjecaja na medije pa i na Javni servis, a on bi trebao biti u potpunosti nezavisan. On ne treba biti propagandna mašina i u službi vlade i političkih stranaka, nego treba biti u službi svih građana - kazao je Desir.



Fokus ovogodišnje konferencije, koja je organizirana u saradnji s Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, stavljen je na razvoj medija i njihovu održivost, sigurnost novinara, zakonski okvir koji se odnosi na slobodu medija i iznalaženje održivih rješenja za javne emitere.



Kako je kazao Desir, konferencija je i prilika za stvaranje dodatnih ili boljih veza za saradnju kao ključne komponente za poboljšanje kvaliteta i uvjeta za slobodu medija u jugoistočnoj Evropi.



Desir smatra da sloboda medija nije samo stvar zaštite novinara u obavljanju njihovog posla bez straha ili pritiska.



- Postoji jasna potreba za boljim razumijevanjem uloge medija u demokratskom društvu, ne samo iz razloga da bi se osigurala ekonomska održivost, već i da bi se ostvarila njihova nezavisnost u suočavanju s ekonomskim i političkim pritiscima - kazao je Desir.



Po njegovim riječima, na području jugoistočne Evrope nedostatak zajedničkog povjerenja između medijske zajednice i lokalnih vlasti rezultirao je stvaranjem atmosfere u kojoj je rasprostranjeno nasilje nad nezavisnim medijima.



- Novinarke predstavljaju posebnu rizičnu grupu i suočavaju se sa spektrom rodno zasnovanog nasilja, uključujući prijetnje putem interneta, fizičko i psihičko zlostavljanje. Ovakvi napadi predstavljaju veliki izazov, ne samo po pitanju prava na izražavanje javnog mnijenja već i udar na osnovne demokratske vrijednosti i ljudska prava - ističe Desir.



Kako je kazao šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini ambasador Bruce G. Berton sloboda medija je temelj svakog demokratskog društva, te odražava vlastiti stepen sloboda i spremnost da zaštitimo zajednička ljudska prava, uključujući i pravo da se slobodno traže, dobiju i dijele informacije.



- Konferencija OSCE-a o medijima jugoistočne Evrope će istražiti nove načine angžmana svih relevantnih aktera iz regije, a u cilju poboljšanja stepena medijskih sloboda, kroz praktične korake, te konstruktivan i otvoren dijalog - naglasio je Berton.



Istakao je da novinari moraju biti zaštićeni, što je jasno navedeno u nedavno donesenoj Odluci Ministarskog vijeća OSCE-a o sigurnosti novinara usvojenoj u decembru prošle godine.



- Nema sumnje da su novinarski integritet i profesionalizam od velikog značaja. Međutim, također svjedočimo i podnošenju malicioznih tužbi s ciljem ućutkivanja kritičkih glasova. To predstavlja uvredu pravde i podriva same temelje bilo koje demokratske države – kazao je Berton.



Potcrtao je da, umjesto što napadaju medije i zatrpavaju ih porukama mržnje, političari trebaju poštovati taj stub demokratije koji je od vitalnog značaja i da ga koriste da bi svojim primjerom pokazali građanima BiH da postoji svjetlija budućnost.



(FENA)