Više stotina građana Mostara iz sjevernog dijela grada dočekalo je jutros pet teretnih vozila javnih preduzeća Komos i Parkovi, koji ni ovog puta nisu uspjeli ući u krug deponije i deponovati otpad.

Foto: 24sata.info

Pokušala je reagovati i policija, međutim ni oni nisu uspjeli ubijediti građane da se sklone sa ulaza. Oni su spremni ići do kraja i, kako kažu, neće odustati dok se njihovi zahtjevi ne ispune.



- Ključni problem u ovom slučaju je iznalaženje nove lokacije za deponiju. Kada se ova napuni, a i to će biti jako brzo, mi ne dozvoljavamo njezino proširenje, tačnije nećemo dozvoliti da se ovdje gradi bilo šta. Mi ne kažemo da ovu deponiju treba odmah zatvoriti. Kada se ona napuni odavde se treba odseliti. Mostaru treba nova, bolja i savremenija deponija. I to ne u naseljenim mjestima, kazao je predstavnik mještana Nijaz Hodžić.



Očekuje i skori nastavak pregovora sa Gradskom upravom.



- Mislim da moramo nastaviti razgovarati. Očekujemo novi poziv svakog časa. Spremni smo, dali smo naše rokove, svjesni da je grad zatrpan smećem. Ova deponija će se napuniti do Nove godine. Šta ćemo dalje? Gdje će se odlagati. Mi samo tražimo da se radi i da se pronađe mjesto za novu deponiju.



Naš prijedlog je da se nova deponija završi godinu nakon potpisa sporazuma. Spremni smo taj rok čak i prolongirati.



Posebno je pohvalio korektnost policije.



- Nema nikakvih problema dosad. Nije ih ni bilo. Sa policijom imamo korektan odnos. Jutros nam se gospodin komandir obratio, svjestan je i on situacije... Sad je sve do gradske vlasti. Oni odlučuju. Mi ćemo ovaj problem sigurno riješiti. Odavde nigdje nećemo ići. Ne pada nam na pamet ići pred Gradsku upravu ili u Sarajevo. Naš problem je ovdje, ovdje ćemo ga i riješiti, dodao je.



Omer Hujdur ističe da je na jučerašnjem sastanku u Vijećnici bilo i ucjena, pa čak i prijetnji od strane Bešlića.



- Čekamo da ponude rješenje. Ovo je odgovor na prijetnje gradonačelnika. Prijetio je rušenjem kuća, isključenjem struje, vode... Ovo je odgovor naroda.

Nemam saznjanja da ima bespravno građenih objekata tu. I ako ih ima, oni su to morali spriječiti. To su priče za malu djecu. Mi ovdje ostajemo i ne možemo dozvoliti dalje trovanje, nakon decenijskog trovanja. Dalje, nemamo kuda.



Kaže i da nema povjerenje u Gradsku upravu.



- Da su im za novac ponudili nuklearni otpad, oni bi ga deponovali. O rokovima se može razgovarati, ali datumi nam konkretni terbaju. A na kraju i potpisi, poručio je.



Grad je trenutno zatrpan smećem. Građani su, jutros, dio otpada odnijeli pred vrata Gradske uprave, kažu: smeće sa ulica treba ukloniti, ali treba ukloniti i odgovorne.



Ogorčeni su i pozivaju međunarodnu zajednicu da raspusti kompletnu Gradsku upravu.



Alen Jelin kaže da OHR hitno mora reagovati.



- Krajnje je vrijeme. Ovo se mora konačno riješiti. Viši organi su na potezu. Gradska uprava je očigledno nemoćna i nesposobna, rekao je.



Slično razmišlja i Ramiz Kelecija.



- OHR ih mora smijeniti i to sve njih. Ne mogu podržavati ovakvu vlast. Znate li šta ovo znači za naš turizam?



Azemina Kovačić podsjeća da problem sa smećem nije od jučer.



- Ovo sada što imamo je kulminacija. Razumijem i mještane na sjeveru, ali ovo ovdje je također prešlo svaku mjeru.



Davno je OHR morao razriješiti Gradsku upravu. Sada su na potezu, a može se ovo riješiti i na druge načine. Zna se ko je osnivač komunalnih preduzeća. Neka neko konačno reaguje, kaže nam.



Mili Tiro nam je kazao:



- Ne znam ko koga može ili treba smijeniti. Ne bavim se politikom i to me ne interesuje, ali me kao građanima Mostara bole problemi kojih je svakim danom sve više. Želim da se to što prije riješi. Krajnje je vrijeme, Ljudima je više dosta. Isti se problemi godinama ponavljaju.



Za kraj spomenimo i da je nekoliko kontejnera u posljednja 24 sata izgorjelo, kao i da smo došli do saznanja da je Ljubo Bešlić sazvao sastanak predstavnika političkih stranaka, ali na temu Mostar evropska prijestolnica kulture 2024.



(24sata.info)