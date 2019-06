Udruženje građana „Svjedoci svog vremena“ i ove godine organiziraju Marš mira Sarajevo - Nezuk - Srebrenica, osmodnevni put dug više od 280 kilometara koji se prepješači u spomen na nekoliko hiljada Srebreničana kada su jula 1995. godine prešli put od gotovo 100 kilometara da bi pronašli spas u Tuzli.

Arhiv / 24sata.info

Do sada su se za pohod prijavile 33 osobe iz svih dijelova BiH kao i prijatelji iz Italije.



Jedan od organizatora Marša, Muhamed Papić kazao je da je pohod organiziran u znak sjećanja na nevino ubijene sugrađane iz Srebrenice, ali i one iz mjesta koje će posjećivati na tom putu.



- Cilj je jasan, a to je da se nikad nikom ne ponovi i ne desi ono što se desilo narodu Podrinja, ali i BiH. Također želimo poslati poruku da nijednu žrtvu nikada nećemo i ne smijemo zaboraviti - poručio je.



Prema planu, učesnici će u srijedu, 3. jula krenuti iz Sarajeva noćiti na planinama Ozren, Ponijeri, Javorje, Jelovo brdo te će se u nedjelju, 7. jula stići u Nezuk kako bi se dan kasnije priključili tradicionalnom Maršu mira Nezuk - Potočari 2019.



- Nadamo se da ćemo na ovaj način doprinijeti jačanju osjećaja zajedništva, pripadnosti, odgovornosti i povezanosti te odati počast nevino ubijenim, podsjetiti te dati svoj skromni doprinos da se ne dozvoli zaborav i da se nikada i nikome više ne dogodi genocid - istakao je Papić.



Predstavnici udruženja su tokom vikenda održali sastanak s Društvom prijateljstva "Koraci mira" iz Odžaka, koji ove godine prvi put organiziraju Marša mira „Dubrovnik - Nezuk Potočari.



Prema planu, učesnici će na put koji traje 18 dana krenuti iz Dubrovnika prema Stocu, Mostaru, Konjicu te dio trase prepješačiti s učesnicima Marša mira iz Sarajeva, ali će u Potočare stići iz drugog pravca.



(FENA)