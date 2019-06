Građani Goražda ponovo suočeni s problemima u vodosnabdijevanju, a jučer i danas gotovo cijelo područje grada bilo je bez vode.

Razlog su kvarovi na potisnom cjevovodu, koji je dotrajao, ističu u JKP „ 6.mart“ Goražde.

Direktor Sadik Silajdžić ističe da je potisni odnosno primarni cjevovod Vitkovići - Rasadnik, jedan od gorućih problema Grada Goražde.

„Cjevovod je rađen 1996/1997. godine i on nije odgovarajući što se potvrdilo. Ja godinama upozoravam na ovaj problem, i svaki dan je sve gore. Imamo kapacitete u Vitkovićima ali potrebne količine vode ne mogu da dopru do rezervoara, posebno sada kada je velika potrošnja vode, dolazi do pucanja“ - ističe Silajdžić.

Apeluje na građane da se suzdrže od prekomjerne upotrebe vode zbog čega, kako navodi, stanovnici u visinskim dijelovima grada ostaju bez nje.

„Jučer smo radili cijeli dan i veći dio grada je sinoć dobio vodu, međutim sinoć smo imali pet kvarova ponovo je došlo do pucanja cjevovoda tako da je ovo zaista ogroman problem i građani s pravom negoduju“ - dodaje.

Za direktora Siladžića, nema većeg prioriteta od zamjene potisnog cjevovoda.

„Mi smo zamjenili oko 8.000 metara i na tom dijelu do sada nema intervencija, ali ostalo je još oko 3.200 metara i to bi zaista trebali zamjeniti ako mislimo da grad ima vodu. Mi poduzimamo sve što je unašoj moći, radnici danonoćno rade da bi premostili to, ali nemamo rezervni cjevovod kojim bi omogućili da voda dođe do Rasadnika“ - pojašnjava direktor JKP „6.mart“.

Naglasio je da je jutros održan sastanak u gradskoj upravi i sa stanovnicima koji su organizirano došli i izrazili svoje ogorčenje.

„ Nadležni u gradskoj upravi obećavaju da će se ovaj problem riješiti u okviru ovog projekta sekunadrne vodvodne mreže koji se finansira kreditnim sredstvima Saudijskog fonda za razvoj. To je jedino dugoročno riješenje, da se bar dio sredstava usmjeri u zamjenu potisnog cjevovoda. Prema procjenama potrebno je između 1.200.000 i 1.500.000 KM, ali postoji opcija da, ukoliko naša firma bude radila, taj iznos bude i manji, oko 700.000 KM“- kazao je direktor Javnog komunalnog preduzeća „6.mart“ Goražde.

