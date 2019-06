Transport smeća iz Mostara krenuo je u pravcu Jablanice. Naime, Mostarski ‘Komos’ je sklopio sporazum sa komunalnim preduzećem iz Jablanice o privremenom odlaganju smeća i otpada iz Mostara.

No veliki broj nezadovoljnih Jablaničana obustavio je odvoz.



Zastupnika SDP-a u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Ismet Lulić kaže da ovo direktno ugrožava interese stanovnika općinež, te očekuje hitnu reakciju nadležnih, ali i ostavke onih koji su učestvovali u ovom.



- Građani Jablanice neće biti žrtva dobro plaćenog bezvlašća u Mostaru u kojem uživaju SDA i HDZ. Umjesto da rješavaju problem, oni su ga odlučili premjestiti u Jablanicu. Ukoliko se ovaj problem s kojim smo se suočili ne riješi pod hitno, bit ćemo primorani primijeniti iste mjere kao što su to uradili Mostarci s deponijom "Uborak" – poručuje Lulić.



Skupina mještana sjevernog dijela Mostara okupljena oko neformalne grupe građana "Jer nas se tiče" već osmi dan drži u blokadi mostarsko gradsko odlagalište otpada "Uborak".



Ključni razlog zbog kojeg do sada nije postignut dogovor o deblokadi deponije je taj što građani nisu dobili obećanje od gradske vlasti da će deponija u narednih godinu dana biti zatvorena i premještena na neku drugu lokaciju.



Po riječima jednog od predstavnika te inicijative Nijaza Hodžića, odlagalište će biti blokirano sve do ispunjenja tog zahtjeva, a danas se očekuje i sastanak s gradonačelnikom Mostara.



- To mora biti potpisana i ovjerena odluka od Gradske uprave i mi od tog zahtjeva ne odustajemo - kazao je Hodžić u izjavi za Fenu.



Inače, na sastanku s predstavnicima gradske vlasti, koji je održan u petak, dogovoreno je da se na deponiju ne odlaže "sumnjiv otpad", otpad animalnog i medicinskog porijekla, kao i da se komunalni otpad mora odlagati na propisan način.



Također je rečeno da Grad Mostar ima spremne i projekte za izgradnju pročistača ocjednih voda s deponije, što je također bio jedan od zahtjeva građana, te da će preko nadležnih institucija nastojati aplicirati za dobivanje sredstava kako bi se takav pročistač izgradio.



Dogovoreno je i da se urade sva relevantna mjerenja i analize stanja okoliša na deponiji te da se ti rezultati dostave javnosti.



Iako dogovor nije postignut, savjetnica Grada Mostara Radmila Komadina kazala je u petak kako se mora osigurati obavljanje komunalne djelatnosti i da čitav grad ne može biti talac ove situacije.



Od početka blokade gradske deponije mostarska komunalna poduzeća ne odvoze otpad pa su kontejneri u cijelom gradu pretrpani smećem.



