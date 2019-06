U prostorijama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine danas je održan četvrti sastanak Organizacionog odbora za obilježavanje 24. godišnjice genocida nad Bošnjacima "Sigurne zone UN-a" Srebrenica.

Foto: 24sata.info

Na sastanku je predstavljen izvještaj o aktivnostima između dva sastanka kao i Program obilježavanja 24. godišnjice genocida iz 11. jula 1995. godine.



Fadil Novalić, premijer Federacije BiH, izjavio je da se tokom sastanka upoznao detaljno sa svim aktivnostima u vezi obilježavanja genocida u Srebrenici te da je njegova Vlada kroz određena ministarstava angažovana na organizaciji.



"Dajemo finansijsku, materijalnu i svaku drugu vrstu podrške. Napominjem, Haški sud je presudio da se dogodio genocid u Srebrenici i mi ćemo to obilježavati zauvijek", rekao je Novalić.



Dodao je da je događaj obilježavanja genocida u Srebrenici postao globalan što, kako je kazao, potvrđuje i dolazak brojnih stranih državljanja u Memorijalni centar Srebrenica - Potočari.



"Moramo tranformirati svoje aktivnosti u tom pravcu. Međunarodni sud je presudio to što je presudio. I da nije presudio mi znamo šta se dogodilo. To moramo obilježavati zauvijek. Vlada Federacije BiH obećava da će trajno ostati u ovom programu organizacije, svake vrste podupiranja. S druge strane će i na terenu trajno ostati potpora za održivi povratak ili ostanak, za izgradnju infrastrukture, zapošljavanja, samozapošljavanja”, poručio je Novalić.



Hamdija Fejzić, predsjednik Organizacionog odbora, izjavio je da su za kolektivnu dženazu u Potočarima 11. jula ove godine za sada spremni posmrtni ostaci 27 žrtava.



"Ima njih više identifikovanih, međutim porodice nisu dale saglasnost da ukopaju jer se radi samo o pojedinim dijelovima kostiju. Oni se nadaju da će se budućem vremenu iznaći još ostali dijelovi kostiju pa da daju svoju saglasnost", rekao je Fejzić.



Dodao je da pripreme za obilježavanje 11. jula idu regularnim tokom te da je usvojen zvanični program obilježavanja.



"Taj program je sačinjen kao i programi iz prethodnih godina. Sam čin dženaze 11. jula će se odvijati u kompleksu Memorijalni centar - Potočari. Imamo aktivnosti što se tiče vjerskog programa i to da od marta već održavamo džuma namaz. Imamo aktivnosti koje kreću većim intenzitetom od 6. i 7. jula gdje imamo okupljanje preživjelih, onih koje su uspjeli da se 1995. domognu slobodne teretorije Federacije BiH", kazao je Fejzić.



Istakao je da se za manifestaciju "Marš mira" od Nezuka do Potočara očekuju 5.000 učesnika, da se dosad prijavilo oko 2.000 i da prijave za grupe teku do 1. jula.



Poručio je da bi u obilježavanje genocida u Srebrenici trebale biti uključene više instance te da se više računa treba povesti o opstanku Bošnjaka na tom prostoru.



U mezarju Memorijalnog centra Potočari do sada je smiraj pronašlo 6.610 žrtava genocida, a traga se za još oko 1.000. Posmrtni ostaci žrtava genocida pronađeni su na oko 150 različitih lokaliteta, od čega je više od 70 masovnih grobnica. Najmlađa do sada ukopana žrtva u Potočarima je novorođenče, djevojčica Fatima Muhić, a najstarija nana Šaha Izmirlić, rođena 1901. godine.



(AA)