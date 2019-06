Situacija s migrantima koji su izmješteni na Vučjak trenutno je pod kontrolom. U ovom kampu boravi preko 700 migranata iz nekoliko zemalja a prednjače migranti iz Pakistana i Afganistana između kojih je tokom proteklih sedmica dolazilo do sukoba.

Uprkos tome za sada nije bilo incidentnih situacija na Vučjaku, a jedina organizacija koja brine o ovim ljudima je Crveni križ Unsko-sanskog kantona i Grada Bihaća.



„Odlukom Gradskoj vijeća Bihaća odobrena je lokacija Vučjak, a na zahtjev gradonačelnika Šuhreta Fazlića Crveni križ je preuzeo brigu o migrantima u tom kampu. To je ponavljanje 2018. godine i Đačkog doma što nam nije ništa novo kada je u pitanju naš rad u ovakvim situacijama. Iako se sve brzo desilo, uspjeli smo u nekoliko dana da postavimo infrastrukturu i osiguramo podjelu dva obroka dnevno, te im pružamo sve neophodne higijenske potrebe. U narednim danima očekujemo da ovdje budu instalirani i sanitarni kontejneri da bismo na taj način zatvorili sve segmente koji su neophodni za jedan prihvatni centar“, rekao je Selam Midžić, sekretar Crvenog križa Bihać, javlja Anadolija.



Migranti su nezadovoljni koje su zatekli na Vučjaku, ali i udaljenošću ovog lokaliteta od grada zbog čega nisu u mogućnosti otići u trgovinu kako bi nabavili potrepštine koje su im neophodne, ali i hranu jer je ona koju u ovom kampu dobivaju nedovoljna za njihove dnevne potrebe.



„Ovdje sam proveo dva dana i dvije noći. Vidio sam neke ljude ovdje kako spavaju vani na otvorenom. Nema toaleta, ni dovoljno hrane. Mnogo puta sam pokušao da pređem granicu ali svaki put me uhvatila hrvatska policija i tukla, oduzela mi novac i telefon. Sa ovog mjesta potrebno je oko tri sata da se pređe granica i uđe u teritoriju Hrvatske“, istakao je Muhamed Selman iz Pakistana.



Prema riječima Džamšada iz Pakistana koji je u Bihać došao prije nekoliko mjeseci, kamp na Vučjaku nema uslove za boravak ljudskih bića i onemogućen im je dolazak u grad što im posebno teško pada.



„Ako dođemo u grad policija nas privede, strpa u auto i doveze ovamo. Ovo nije kamp, ovo je šuma. Mi smo ljudi, nismo životinje! Prije Bihaća boravio sam u kampu u Sarajevu. Došli smo u Bihać i boravili ispred BIRA-e, a onda su nas doveli ovdje gdje nema dovoljno hrane i zmije su svuda oko nas“, kazao je Džamšad.



Migranti koji trenutno borave u novom kampu na lokalitetu Vučjaka, kažu da im Međunarodna organizacija za migracije (IOM) ovdje ne pomaže, a neki bi se i vratili nazad u zemlju iz koje su došli uprkos što im tamo čekaju teški uslovi i ratno stanje.



„Policija nam je rekla da ne možemo nazad u Sarajevo i dovela nas ovdje kod granice. Želim da se vratim nazad u Grčku, a onda u Siriju, jer ne mogu da pređem granicu i odem u Europsku uniju za boljim životom“, kaže Sulejman iz Sirije.



Lokalni mještani sela Vučjak kažu da za sada nemaju problema s migrantima koji su, kažu, miroljubivi i ne diraju ih. Ističu kako ovaj lokalitet nije dobar iz razloga što je tu nekada bilo odlagalište smeća i otpada koje je konzervirano i zatrpano u zemlju, ali uprkos tome nije zdravstveno sigurno.



„Došli smo ovdje malo na odmor. Inače, živimo u Zagrebu. Jučer smo posjetili groblje ovdje i vidjeli migrante kako pokušavaju da napuste ovaj kamp, ali policija ih hvata i vraća nazad. Osigurali smo vikendicu u slučaju provale, ali za sada nemamo problema. Ovdje je jučer padao led i ne znam kako su ti ljudi se sakrili uopće jer su u šatorima? Ovdje su neljudski uvjeti do kraja. I oni su ljudi, grehota je ovo“, zaključuje Juraj Majstorović koji ima vikendicu u neposrednoj blizini migrantskog kampa.



