Jako nevrijeme praćeno gradom očekuje se poslijepodne zapadno od rijeke Bosne, ali ga Protivgradna preventiva Republike Srpske spremno dočekuje, rekao je Srni direktor ovog javnog preduzeća Tihomir Dejanović.

Dejanović je naveo da se nestabilnosti očekuju oko korita rijeke Vrbas, oko planine Kozare, oko ribnjaka u Prijedoru, oko Bardače u Srpcu i oko ribnjaka u Prnjavoru.



"Bit će gradonosnih oblaka. Mi spremno dočekujemo današnji dan, sutra nam dolazi 720 raketa iz Srbije. Imamo sasvim dovoljno raketa, ljudi na terenu su upozoreni i pripremljeni. Ništa posebno ne može da nas iznenadi", rekao je Dejanović.



On je istakao da je područje Semberije danas u manjoj opasnosti od nestabilne fronte koja ide preko Alpa, Slovenije i Hrvatske prema zapadnom dijelu Republike Srpske.



"Sistem je u pripravnosti i sve što bude trebalo da dejstvuje, danas će dejstvovati. Nema nikakvih ograničenja, ni tehničkih ni ljudskih", naglasio je Dejanović.



On je napomenuo da je poslije dužeg perioda stabilnog vremena i vrućine bilo i očekivati da će se pojaviti ovakvo nevrijeme.



Dejanović je podsjetio da je prethodnih dana bilo velikog nevremena na području Hrvatske, Slovenije, da je padao grad veličine narandže koji je izazivao enormnu štetu na terenu, usjevi su potpuno bili uništeni, kao i mnoga materijalna dobra.



Prema njegovim riječima, na našim prostorima ne bi trebalo da bude krupnog leda, jer je sistem efikasan za razliku od Slovenije gdje duže vrijeme ne funkcionira, dok su u Hrvatskoj protivgradne rakete povučene istočno od Slavonskog Broda, pa se zato zapadno od tog grada može očekivati šteta u poljoprivredi i na materijalnim dobrima.



"Kod nas to ne bi trebalo da se desi. Mi ćemo dejstvovati u skladu sa svim našim raspoloživim sredstvima. Nema nikakve štednje na raketama. Sve ćemo učiniti da se šteta svede na minimalan mogući nivo", poručio je Dejanović.



On je podsjetio da su strijelci jutros upozoreni da budu pripravni jer se očekuje prelazak nestabilnog fronta preko Alpa.



