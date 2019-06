Saborna crkva svete trojice u Mostaru proslavila je svoj Trojčindan. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je Vladika zahumsko-hercegovački Dimitrije uz sasluženje brojnog svešteništva iz cijele Eparhije.

Foto: 24sata.info

Trojčindan je, inače, jedini dan u godinu u kojem se u sabornom hramu okupljaju vjernici, obzirom da on još nije završen. U obraćanju prisutnim vjernicima, mostarski paroh Radivoje Krulj posebno je zahvalio najmlađima, kao i predstavnicima drugih vjera – prijateljima Katolicima, i braći i sestrama Muslimanima. Današnjoj molitvi prisustvovali su i predstavnici Vlade HNK-a, ondosno Gradske uprave Mostara,Centra za mir i multietničku koju je predvodio direktor i bivši gradonačelnik Mostara Safet Oručević te brojni drugi. Krulj je zahvalio svima.



- Danas je dan crkve. Crkva je na današnji dan ustanovljena. Duh sveti sišao je na apostole i to naša crkva slavi. Vladika Dimitrije danas nam je odaslao poruku da se izgrađujemo u duhu ljubavi. Ako to pokažemo, onda će nas i Bog udustojiti te ljubavi, pa da se i Saborna crkva naredne godine zaista i osvješta, rekao je u svom obraćanju medijima.



Za potpunu obnovu crkve potrebna su značajna sredstva. Krulj podsjeća da su vlade i predsjednici novac već obećali, a ako se obećanja održe, crkva će naredni rođendan možda dočekati i potpuno obnovljena.



- Imamo obećana sredstva da se crkva završi. Treba nam oko 2,2 miliona eura. Imamo obećanje. Sredstva neće biti problem, ako nastavimo vjerovati da ćemo zavšiti crkvu. Vjerujem našim predsjednicima, koji su dali obećanje da će što prije uplatiti novac, te da ćemo onda sa više ekipa majstora nastaviti raditi, dodao je Krulj.



Predrag Šupljeglav dugo obnaša važnu funkciju u Gradskoj upravi Mostara. Zadovoljan je što obnova Sabornoh hrama ide svojim tokom i kako je rekao, u okvirima onoga što je planirano.



- Obnovu crkve podržavaju i raduju joj se i drugi narodi u Mostaru, a posebno mi Srbi. Ovo je simbol našeg grada i ujedno i simbol suživota. Srpskoj zajednici u Mostaru posebno je drago što će crkva nad Mostarom sijati kao nekada, izjavio je Šupljeglav.



(24sata.info)