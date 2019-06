Nekoliko stotina migranata izmješteno je u protekla dva dana na lokaciju Vučjak, udaljenu desetak kilometara od središta Bihaća.

Foto: Fena

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (MUP USK) na taj način provodi Odluku Gradskog vijeća Bihać i Kantonalne operativne grupe o izmještanju migranata i izbjeglica koji su boravili oko Privremenog prihvatnog kampa “Bira”, ili su nelegalno bili smješteni u određenim privatnim i napuštenim objektima.



“Izmjestili smo ljude koji su boravili u malim šatorima na javnim površinama u gradu bez ikakvih uslova, ili su bez identifikacijskih dokumenata iznajmljivali privatni smještaj. Tu je i određena grupa ljudi za koje smo utvrdili da su skloni incidentnim situacijama, odnosno narušavanju javnog reda i mira. Na lokaciji Vučjak obezbijeđeni su im šatori, voda, prehrambeni obroci i sanitarni čvor, što na prethodnim boravištima nisu mogli ni zamisliti”, rekao je glasnogovornik MUP-a USK Ale Šiljdedić, prenosi BHRT.



On je poručio da policijski službenici u potpunosti nadziru situaciju u smještajnom prostoru na Vučjaku, te da ne dozvoljavaju ovim osobama povratak u centar grada.



“Sve smo ovo uradili zbog poboljšanja sigurnosne situacije, jer smo u posljednjih nekoliko dana imali niz incidentnih situacija sa stranim državljanima bez identifikacijskih dokumenata. Donekle nam problem stvara to što prostor nije ograđen, pa se neki od migranata i izbjeglica pokušavaju vratiti u gradsko središte. Policijski službenici su im to onemogućili i vratili ih u smještaj na Vučjaku”, kazao je Šiljdedić, prenosi Fena.



Nezadovoljni razvojem događaja, građani Bihaća su posredstvom društvenih mreža za danas najavili velike proteste na Gradskom trgu, iako to okupljanje nije prijavljeno Policijskoj upravi u Bihaću. Kao razloge protestnog okupljanja organizatori navode narušenu sigurnosnu i zdravstvenu situaciju u gradu, te ignorantski odnos nadležnih državnih institucija.



(24sata.info)