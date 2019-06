Regionalni sporazum koji je potpisan 4. aprila u Beogradu, na snagu stupa za 15 dana, 1. jula. To znači da će građani unutar šest država zapadnog Balkana imati znatno niže cijene rominga.

Konačni detalji



Građanima Evropske unije još od juna 2017. godine telefonski pozivi preko granice koštaju isto koliko i u domaćem saobraćaju.



Bh. operateri trenutno rade na konačnim detaljnim cjenovnicima, ali sigurno je da bi cijene usluga u romingu trebale biti niže za trećinu. To je nedavno dogovoreno na Ohridu, na regionalnom sastanku posvećenom temi rominga u zemljama zapadnog Balkana.



- Usaglašavanje stavova s telekom operaterima u vezi s načinom i dinamikom cijena usluga rominga je u toku i bit će poznati javnosti prije stupanja Sporazuma na snagu, 1. jula, kako je i predviđeno. Sigurno je da su interesi krajnjih korisnika ključni u procesu formiranja novih cjenovnika - potvrdila je za „Avaz“ Amela Odobašić, portparol Regulatorne agencije za komunikacije.



Dodatna naknada



Prema Sporazumu, u prijelaznom periodu od 1. jula 2019. do 1. januara 2021. godine predviđa se da svaka dodatna naknada koja se primjenjuje za obavljanje reguliranih roming poziva unutar zapadnog Balkana ne prelazi 0,05 eura po minuti.



Za SMS dodatna naknada ne bi prelazila 0,02 eura, a za iskorišteni megabajt internetskog saobraćaja 0,015 eura. U odnosu na sadašnje cijene, to je smanjenje za skoro 80 posto.



Od 1. januara 2021. i ovi troškovi bi nestali.



Širenje 4G+ mreže



Geografsko širenje 4G+ signala „BH Telecoma“ je svakodnevno i vrlo brzo se očekuje pokrivanje svih urbanih područja i najvažnijih putnih pravaca. Sedmično se na 65 lokacija mijenjaju bazne stanice, a angažirano je više od 30 terenskih ekipa, saopćeno je iz ove telekom kompanije.



Do sada je 4G+ aktiviran na područjima Sarajeva (šire područje), Zenice, Tuzle, Mostara, Travnika, Goražda, Bihaća i Banje Luke, a u toku su i aktivnosti u ostalim urbanim sredinama.



