Federalni hidrometeorološki zavod objavio je danas osvježenu vremensku prognozu za nekoliko predstojećih dana, a kako navode meteorolozi, padavine stižu u Bosnu i Hercegovinu.

Ilustracija / 24sata.info

Kiša će padati već sutra, a temperature zraka do kraja sedmice će biti nešto niže premda i dalje preko 30 stepeni Celzijusa tokom dana.



U ponedjeljak u Bosni uglavnom pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini sunčano, uz umjeren porast naoblake poslijepodne što može usloviti pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevne od 19 do 25, na jugu od 26 do 31 °C.



U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 13 do 18, na jugu do 21, a dnevne od 22 do 28, na jugu do 31 °C.



U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U većem dijelu Bosne poslijepodne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevne od 26 do 32 °C.



U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne u Bosni postepeno naoblačenje može usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnje temperature od 13 do 18, na jugu do 22, a dnevne od 26 do 33 °C, saopćeno je.



(24sata.info)