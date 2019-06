Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdića reagovao je danas na izjavu ministra vanjskih poslova Srbije Ivice Dačića da “Bosna i Hercegovina nije i nikada neće biti muslimanska kako to hoće Bošnjaci".

Denis Zvizdić / 24sata.info

- Umjesto očekivanih dobrodusjednih poruka unapređenja ekonomske i društvene saradnje, međusobnog razumijevanja i izgradnje povjerenja na principima istine, pravde i tolerancije, danas smo od Ivice Dačića, kao ministra vanjskih poslova Srbije, mogli čuti zlonamjerne poruke mržnje i netrpeljivosti prema svemu što je bosanskohercegovačko i bošnjačko.



Riječ je o šovinističko- militarističkoj izjavi, koja predstavlja besprizornu nadmenost i u čijoj je osnovi zlokobna namjera da se u negativan kontekst stave Bošnjaci, koje paušalno, lažno i neargumentivano optužuje da žele “muslimansku BiH” - navodi se regovanju Zvizdića.



U stvari, smatra Zvizdić, ovakav pokušaj beskrupulozne diskreditacije civilizacijske, moralne i integrativne uloge Bošnjaka u očuvanju cjelovite, suverene i višenacionalne Bosne i Hercegovine, je potaknut od recidiva ultra-nacionalističke ideologije koja je utemeljena na mitomaniji i lažima, a čiji je promotor i izvršilac bio Slobodan Milošević.



- Agresija na nezavisnu i međunarodno priznatu BiH, kao i aktuelno negiranje BiH i lažno optuživanje Bošnjaka, od strane njegovih sljedbenika su vrhunac takve politike.



Nikada se u historiji Bošnjaka nije pojavio politički ili bilo koji drugi pokret, namjera ili ideja u čijoj osnovi nije posmatrana BiH kao višenacionalno društvo ravnopravnih građana bez obzira na njihovu nacionalnu ili vjersku pripadnost.



BiH uvijek bila, jeste i ostaće bosanskohercegovačka i multikulturna, i na čitavoj njenoj teritoriji je bilo, jeste i uvijek će biti mjesta za ezane i crkvena zvona, za džamije, crkve, katedrale i sinagoge - poručio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH.



Zbog toga, Zvizdić je pozivao političke predstavnike "naših susjeda da bosanskohercegovačko jedinstvo različitosti, ako ne mogu razumjeti, onda poštuju".



- Jer Bošnjaci nikada nisu tražili “muslimansku” Bosnu. Naprotiv, Bošnjaci, kao i svi drugi građani BiH, bosanski Srbi, bosanski Hrvati i svaki njen stanovnik žele cjelovitu, jedinstvenu, demokratsku i evropsku BiH, kao multikulturno društvo jednakih šansi.



Zato gospodine Dačiću, prestanite lažno optuživati Bošnjake. Prošlo je vrijeme oktroisanja, koloniziranja, višedecenijske degradacije nacionalnog bića i kulturne samobitnosti Bošnjaka, i nikada se više neće vratiti.



Bez obzira na subverzivne sktivnosti koje se provode protiv suvereniteta, integriteta i multinacionalnog bića BiH, i uprkos “skrivenim namjerama” koje se između redova mogu iščitati u ovoj bizarnoj izjavi, u BiH se neće dogoditi dvije stvari: bosanskohercegovački entitet RS, bez obzira na etničko čišćenje, počinjene zločine i genocid, nikada neće biti eksluzivno srpski, i taj isti entitet nikada neće postati “zapadna Srbija”, kako to očito neki žele i javno izjavljuju.



Ipak, zlurade i huškačke izjave, poput današnje Ivice Dačića, pozivaju na oprez i jedinstvo svih probosanskohercegovačkih snaga jer, kako je to jednom rekao Ivo Andrić: “Opasni mogu biti ljudi koji zbog svog neznanja i svoje ograničenosti neograničeno vjeruju u svoju pamet i pronicljivost, i u tačnost svakog svog suda i zaključka - naveo je Zvizdić u saopćenju reagujući na današnju izjavu Dačića, saopćeno je iz VMBiH.



Podsjećamo, Dačić je na Saboru SNSD-a u Lakatašima izjavio da "BiH neće biti muslimanska kako to hoće Bošnjaci".



(FENA)