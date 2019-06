Srbijanski mediji objavili su jučer informaciju da je gradonačelnik Srebrenice Mladen Grujičić spiskao milion eura koje je donirala Vlada Srbije prošle godine ovoj općini tako što je halu u centru grada kupio za 850.000 eura, iako je ona bila u ruševnom stanju.

Riječ je o hali koja je bila u vlasništvu slovenske firme „Neo dom“, a čija je realna cijena, kako se navodi, iznosila 500.000 eura.



Nema vrata



Mediji navode da je Grujičić uz pomoć rođaka, sudskog vještaka "nabildao" cijenu hale, koja nije imala ni prozore ni vrata i kojoj se srušio krov, i za nju iskeširao 350.000 eura više. Novac za ovu investiciju osigurala je Vlada Srbije kroz sredstva obećana za realizacija infrastrukturnih projekata.



Objavljeno je da je Grujičić platio 850.000 eura Slovencu Mihi Živecu, koji je nakon završene kupoprodaje uplatio 120.000 eura na račun jedne austrijske firme te da su ostatak novca podijelili u Srbiji, a da je najveći dio kolača dobio upravo Grujičić, i to 40.000 eura.



Grujičić jučer nije odgovarao na brojne naše pozive i poruke. On je ranije demantirao ove navode, kazavši da je cijeli proces bio transparentan i da je odluku o kupovini donijela Skupština općine Srebrenica.



S druge strane, kako saznajemo, Slovenci su za ovu halu još 2013. godine tražili pola miliona eura, i to kroz javni poziv koji im je uputila Općina Srebrenica. Od tada do kraja 2018. cijena hale, zbog urušavanja, samo je padala.



Porasla cijena



Prema informacijama „Avaza“, čak je 2013. godine jedan poduzetnik iz Visokog ovu halu namjeravao kupiti od Slovenaca, ali oni nisu željeli pristati na iznos manji od 500.000 eura, zbog čega je na kraju i odustao.



Upravo je mnogima nejasno kako je cijena koja je zvanično bila pola miliona za pet godina porasla za 350.000 eura. Ova investicija sada je sporna i Vladi Srbije. Naši sagovornici tvrde da će pojedini članovi Skupštine Srebrenice tražiti da se sve ispita i utvrdi.



- Nikome nije više ništa jasno, jer je riječ o objektu u ruševnom stanju. Ne vrijedi sada ni 300.000 eura, a kamoli 850.000 - tvrdi naš sagovornik upoznat s ovim poslovima.



Dobili ukupno šest miliona eura



Općina Srebrenice dobila je od Vlade Srbije najprije pet miliona eura kroz investicionu konferenciju koja je održana u tom gradu.



Ali, 2016. godine Vlada Srbije je donirala još miliona eura, što je tada javno obećao i tadašnji premijer Aleksandar Vučić nakon sastanka s Grujičićem u Beogradu.



