Nihad Mujaković je osoba kojoj je rođenjem dijagnosticirano stopostotno sljepilo. Odrastao s majkom i dvojicom braće. Majci je bilo posebno teško prihvatiti činjenicu da je njen sin slijepa osoba, ali on nije želio odustati. Još je u najranijem dobu života sebi rekao da je to nešto što on mora i želi pobijediti.

Foto: AA - 24sata.info