Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano i vruće. Tokom dana, uz malu do umjerenu oblačnost, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Foto: 24sata.info

Poslijepodne ili krajem dana, razvojem oblačnosti, ponegdje u centralnim i zapadnim područjima Bosne su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu od 18 do 23, a najviša dnevna od 30 do 36 stupnjeva.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna temperatura oko 33 stupnja, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

(24sata.info)