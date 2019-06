Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić, hrvatski ministar zdravstva Milan Kujundžić i ravnatelj Sveučilišne kliničke bolnice (SKB) Mostar Ante Kvesić razgovarali su u petak u Mostaru o realizaciji sporazuma o hitnom medicinskom zbrinjavanju hrvatskih državljana u mostarskoj bolnici.

Foto: Fena

Prema tom sporazumu, kojeg su prije petnaestak dana u Zagrebu potpisali predstavnici Ministarstva zdravstva RH i SKB Mostar, hitni pacijenti iz doline Neretve i s područja Vrgorca, oni sa srčanim i moždanim udarom, te pacijenti s politraumom i teško bolesna djeca, ubuduće će biti medicinski zbrinjavani u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.



Ravnatelj SKB Mostar Ante Kvesić naglasio je kako je mostarska bolnica i prije bila otvorena pacijentima iz doline Neretve, koji su i prije 1991. gravitirali toj zdravstvenoj ustanovi, a da je potpisanim sporazumom to pitanje formalizirano.



- Sigurni smo da možemo adekvatno odgovorit na sve zahtjeve i pružiti pacijentima sve medicinske usluge koje mogu dobiti i u splitskoj i dubrovačkoj bolnici - kazao je Kvesić nakon završetka radnog sastanka.



Naglasio je kako je zbrinjavanje hitnih pacijenata nastavak uspješne suradnje s Hrvatskom koja odavno, i sa stručnog i sa financijskoga stanovišta, pomaže rad SKB Mostar.



- Mi u struci znamo da bolnica u Mostaru može pružiti vrhunsku uslugu kada je riječ o moždanom i srčanom udaru i politraumi, uključujući i neurokiruršku traumu, kao i pomoć životno ugroženoj djeci kada je potrebna pružiti pomoć unutar nekoliko minuta - istaknuo je hrvatski ministar zdravstva Milan Kujundžić.



Po njegovim riječima, bolnica u Mostaru ima ljudske resurse kojima mogu pozavidjeti bilo koja bolnica u Hrvatskoj.



- Ovim sporazumom pacijenti doline Neretve dobivaju, jer će ići u prvorazrednu bolnicu do koje će stizati unutar 30-ak minuta i dobiti uslugu na najvišoj razini - poručio je hrvatski ministar.



Na novinarski upit je li prošlogodišnja smrt devetogodišnjaka iz Metkovića bila povod za potpisivanje ovoga sporazuma, hrvatski ministar je rekao kako se tu nije radilo o tzv. zlatnom satu, ali da je taj slučaj za nijansu ubrzao proces i da se taj problem trebao riješiti.



- Taj slučaj nažalost nije bio iznimni slučaj jer se tu radilo o tome, što su pokazale i analize povjerenstava, da je s sjedne strane bila u pitanju specifičnost bolesti, a s druge neprepoznavanje trenutka kada je trebalo ranije dijete uputiti u bolnicu - istaknuo je hrvatski ministar.



Govoreći o tehničkoj strani realizacije sporazuma, ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević kazala je da su tijekom proteklih dana utvrđena tri protokola, i to protokol o intervencijama i kontraindikacijama, protokol o žurnom prijelazu granice i protokol o najavama pacijenata i dolasku u SKB Mostar.



Današnjem radnom sastanku nazočili su i predsjednik Vlade HNŽ-a Nevenko Herceg, ministar zdravstva HNŽ-a Goran Opsenica, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije Luka Lulić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije Leo Luetić, direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje HNŽ Rade Bošnjak i zamjenica župana Dubrovačko-neretvanske županije Žaklina Marojević.





(FENA)