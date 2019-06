Klubovi Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i Naše stranke – BH Blok poslali su zahtjev za održavanje vanredne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, u vezi problema mostarske deponije smeća Uborak.

Arhiv / 24sata.info

„Obraćamo Vam se zahtjevom za hitnu tematsku sjednicu u s vezi sa situacijom s kojom se suočavaju građani Mostara, otkako su se objelodanile informacije da se na regionalnoj deponiji Uborak odlaže mulj iz prečistača otpadnih voda Mostara koji sadrži kancerogeni piralen.



Deponija Uborak je namijenjena za komunalni kruti otpad, a na nju se već dugo vremena dovozio i odlagao i animalni, bolnički, medicinski, te drugi otpad sumnjivog karaktera. Stanovnici sjevernih naselja Mostara radi zagađenja zraka, vode i zemljišta sve više obolijevaju od kancerogenih oboljenja, kao i stanovnici šireg gradskog područja grada Mostara.



S obzirom da građani i građanke Grada Mostara već više od desetljeća nemaju pravo izbora Gradskog vijeća, Federacija Bosne i Hercegovine, odnosno Parlament, svake godine odobrava budžet za Grad Mostar. Shodno tome smatramo da se tematska sjednica mora održati i na istoj da budu prisutni rukovodioci Grada, jer je to jedini način da odgovorimo građanima i da se preuzmu mjere dok ne bude prekasno za Grad Mostar.



Pozivamo i Vladu Federacije BiH da se putem resornih ministarstava, inspekcija i fonda za okoliš aktivno uključi u rješavanje ovog problema, kroz koordinaciju aktivnosti koji će kreirati plan sanacije ove deponije. Također, 13. juna ove godine, na sastanku održanom u Sarajevu u Ministarstvu okoliša i turizma FBiH je ustanovljeno od strane tri inspekcije – građevinske, okolišne i vodne – da postoje nepravilnosti, pri čemu je utvrđeno da nisu izvršene laboratorijske analize i da se ne zna kakav je sastav mulja.



Učesnici ovog sastanka su potvrdili ono i čemu svjedoče građani, a to da je situacija u Mostaru na rubu epdemiološke katastrofe. Od 10. juna građani protestvuju ispred deponije Uborak i svojim tijelima štite zdravlje svih građana Mostara, a i šire, te ne dozvoljavaju daljnje odlaganje otpada dok se nešto ne poduzme po ovom pitanju.



Tematska sjednica ovog doma je hitna, jer građani očekuju odgovore i mjere kako bi zaštitili svoje zdravlje. Pored rukovodioca grada i dužnosnika Gradske uprave, resornih odjela i ministarstava želimo da ovoj sjednici prisustvuju građani Mostara, koji su se samoorganizirali i kojima je život direktno ugrožen, jer žive u neposrednoj blizini ove deponije. Zahtjevi građana i građanki Grada Mostara, koji su iskazali spremnost za razgovor i rješavanje ovog problema navodimo u prilogu:



• Promptno zaustavljanje daljeg dovoza smeća i kancerogenog mulja sa pročistača

• Žurno uraditi relevantna mjerenja i analize stanja okoliša na deponiji kao i okolini iste, te javnosti prezentirati rezultate

• Žurna ugradnja pročistača za procjedne vode koji će ostati tu i nakon zatvaranja i saniranja deponije, obzirom na enormne količine otpada koje se nalaze na deponiji i koje će se nastaviti procjeđivati kroz sljedeće godine. Cilj nam je zaštititi primarmo sljev Neretve, te potencijalno trovanje stanovništva nizvodo, do samog ušća

• Žurna sanacija cjelokupnog područja deponije, te zatvaranje i izmještanje iste, u što je moguće kraćem roku.

• Potrebno je izaći sa rokovima prema javnosti. Do tada se neće dopustiti istovar otpada bilo kakve vrste.

• Ostavku direktora Bećirevića na mjesto direktora deponije zbog dosadašnjih propusta koje je uradio vezano za odlaganje dehidriranog otpada sa kolektora.



Ovi zahtjevi su poslani na adrese Gradske uprave Grada Mostara, gradonačelnika Grada Mostara Ljube Bešlića, načelnici Odjela za urbanizam i građenje Marini Deronjić, te načelniku odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove Omeru Pajiću“, navodi se u zahtjevu.





(24sata.info)