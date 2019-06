"Mladi - promotori pozitivnih društvenih vrijednosti" tema je trećih susreta Mreže mladih koji će biti održani od 14. do 16. juna ove godine, a projekt će biti realiziran posjetom Rogatici, Priboju, Sjenici i Novom Pazaru.

Foto: Fena

U Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu mladi su imali susret s reisu-l-ulemom Islamske zajednice u BiH Huseinom ef. Kavazovićem koji im je dao smjernice i upute u nadi da će im biti od koristi tokom dvodnevnog putovanja.



Kazao je da ideja putovanja jeste ideja duhovnog i fizičkog preobraženja te da današnje vrijeme karakterizira pojava tehnološkog znanja koje bitno određuje čovjeka. No, on smatra da je to uzlet za naivne, privid, jer je čovjeka gradila i izgradila vjera i povjerenje u Objavljenu riječ, koju su govorili vjerovjesnici, "ona nam je postavila ciljeve i razvila nadu u Božiju milost".



- Bez postojanja duhovnog jezgra, bez jasnih životnih ciljeva prema kojima bismo se kretali, nikada nećemo doći do cilja - podvukao je Kavazović.



Dodao je da osim straha od ratova, ugrožavanja životne sredine, povećanja jaza između bogatih i siromašnih i neizvjesne budućnosti, što nam je donijelo novo vrijeme, ljudima je potrebno novo putovanje, potraga za novim domom, novo otkrovenje lica Božijeg koje će uliti snagu i probuditi nadu u ljudima.



- Pred vama je vrijeme priprema za naporan i ozbiljan poduhvat građenja prepoznatljive zgrade vašega duhovnog i fizičkog bratstva. Sile koje će vam stajati na putu ometat će vas i zavoditi. Tražit će od vas da uništite pamćenje o sebi, da zaboravite svoj identitet i pripadnost zemlji... Nemojte pristati na to. Uništavanje pamćenja je povratak u prošlost, i nije budućnost. Prošlost nemojte uništavati, ali je nemojte ni idealizirati. Idealizacija prošlosti je laž, pogubna je, poput lažne nade o budućnosti - istakao je Kavazović.



Rad i stvaralaštvo, naglasio je, osnova su na kojoj počiva sloboda naroda, te se trebaju podjednako i slobodno osjećati muslimanima i Bošnjacima, podjednako stanovnicima Balkana kao i Evrope. Poručio je mladima da ne dozvole da ih ograničavaju, zatvaraju u vještačke ograde i određuju mjeru slobode.



- Bosna je ideja koja se nosi kao vjera, autentična je sa svim svojim duhovnim tradicijama koje mladima u svom materijalnom izrazu jednako pripadaju: i judaizam i kršćanstvo i islam. Bosna, to je zajednička riječ za sve njih. Neka vas ne zbunjuje njeno teško naslijeđe, jer sudbina Bosne ne izvire primarno iz njega, već iz duha koji se rađa iz onoga što još nije bilo. To je njen zamršeni identitet kojeg nikada njeni dušmani neće razumjeti, a vi u njega morate vjerovati – zaključio je reis Kavazović.



Mreža mladih okuplja mlade iz medžlisa BiH, Hrvatske, Slovenije, Srbije i Crne Gore, koji će, kako su kazali šef Odjela za mektebsku nastavu mladih Enes Svraka i direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta IZ u BiH Ismail Smajlović, promovirati pozitivne vrijednosti i vrline društva i vjere.



(FENA)