Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (MUP USK) počelo je s provedbom Odluke Gradskog vijeća Bihać i Kantonalne operativne grupe o izmještanju migranata i izbjeglica na lokaciju Vučjak. Policijski službenici već su transportovali grupu od 135 migranata, koji su nelegalno boravili u privatnim smještajima, u središtu Bihaća.

Foto: Fena

-Ovo radimo s ciljem poboljšanja sigurnosne situacije u Bihaću, tako da smo već prvu grupu migranata izmjestili na Vučjak. U toku dana nastavljamo s tim aktivnostima i nadam se da ćemo danas i sutra na Vučjak smjestiti i sve ljude koji su boravili oko Privremenog prihvatnog centra 'Bira'. Na Vučjaku su obezbijeđeni šatori, voda, prehrambeni obroci i medicinska pomoć tim ljudima - riječi su ministra unutrašnjih poslova USK Nermina Kljajića.



On se osvrnuo i na incidentne situacije u posljednjih nekoliko dana u Bihaću, te istakao maksimalnu pripremljenost i fokusiranost pripadnika policije na održavanje sigurnosne situacije pod kontrolom.



-Policijski službenici postupaju profesionalno i sve držimo pod kontrolom. Angažovani su svi raspoloživi policajci, uključujući i Jedinicu za podršku. Posebno smo skoncentrisani da transport ljudi do Vučjaka prođe bez ikakvih problema, te da na toj lokaciji ne dođe ni do kakvih konfliktih situacija - dodao je Kljajić.



Iz gradske organizacije Crvenog križa potvrđen je maksimalni angažman i spremnost za prijem nekoliko stotina osoba na Vučjak.



-Za sada je postavljeno šest šatora, obezbijeđena voda i hrana. Medicinski timovi će se odmah staviti na raspolaganje, a pokušat ćemo tim ljudima obezbijediti i ostale neophodne uslove za human smještaj i boravak na Vučjaku. Svi volonteri Crvenog križa su već nekoliko dana tamo i rade punim intenzitetom - riječi su predsjednika Crvenog križa Grada Bihaća Abdulaha Budimlića.



Ponovljeno je da će na novodređenu lokaciju u Bihaću biti izmješteni svi migranti izbjeglice, koji su dosada boravili po privatnim smještajima, oko Prihvatnog centra "Bira", te po napuštenim objektima i javnim površinama u gradu. To je zapravo početak realizacije plana izmještanja svih migranata i izbjeglica iz središta grada, odnosno zatvaranja Bire u razumnom vremenskom roku.



(FENA)