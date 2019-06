Benedi Đukanović, osumnjičeni za ubistvo banjalučkog biznismena Slaviše Krunića, danas je, uz jake policijske mjere, sproveden je u Okružni sud u Banjoj Luci kako bi se izjasnio o mjeri pritvora, koji mu je ranije određen.

Foto: Nezavisne

Portparolka Republičkog javnog tužilaštva Dragica Tojagić rekla je ranije Feni da se Đukanović po zakonu, mora izjasniti o mjeri pritvora, iako mu je on već određen.



- To je zakonska obaveza koja se mora provesti. Đukanoviću je ranije određen pritvor u trajanju od mjesec dana, ali s obzirom da je bio u bjekstvu i za njim je bila raspisana potjernica, nije se o tome izjasnio, a po zakonu treba to da uradi. Tužilac će sljedeće sedmice izdati naredbu za njegovo dovođenje u Tužilaštvo, kada će biti ispitan - dodala je ona.



Đukanović je jučer prebačen u banjalučki zatvor, nakon što se prethodno predao sarajevskoj policiji, a potom su ga preuzeli pripadnici MUPRS-a.



Benedi Đukanović je osumnjičen za ubistvo banjalučkog privrednika Slaviše Krunića i njegovog tjelohranitelja Žarka Pavlovića, te ranjavanje vozača Gorana Ilića.



U pucnjavi 22. aprila u Glamočanima kod Laktaša ubijen je i jedan od napadača na Krunića, Željko Kovačević.



Trećem učesniku u napadu Emiliju Baldu ranije je određen pritvor, a tokom istrage uhapšen je i Rodoljub Gajić, radnik Krunićeve zaštitarske firme „Sektor Security“, zbog sumnje da je umiješan u ubistvo svoga šefa.



(FENA)