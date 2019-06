Nekoliko desetina suboraca i članova porodica poginulih boraca obilježili su danas godišnjicu slavne operacije Forsiranje Neretve i godišnjicu pogibije 16 heroja iz grada na Neretvi.

Foto: 24sata.info

Program obilježavanja započeo je na Tekiji, kod spomen ploče heroju Enki Salčinu, nastavljeno je u Liska ulici i u blizini zgrade Bejrut, te kasnije i na mezarju Šehitluci i kod Razvitka.



U ime Jedinstvene organizacije boraca, prisutnima se obratio predsjednik organizacije u Starom gradu Azer Penava. On se prisjetio velike operacije, kojom je oslobođena lijeva obala Neretve. Do tog dana, sa svojom jedinicom boravio je u selu Đubrani kod Mostara. Noć uoči početka operacije, sa jedinicom je došao u grad.



- Došli smo kod hotela Bristol. Prešli smo na lijevu obalu čamcima. U tom dijelu grada u tom trenutku nije bilo dejstava.



Dan ranije prešla je grupa od 50, 60 ljudi u Donjoj Mahali. Već tad bili smo ostali bez komandandanta Enke Salčina, prisjetio se Penava.



Prisjetio se i početka čuvene operacije.



- Krenula je akcija, dobro je izvedena, a nažalost ostali smo bez 16 suboraca. Akcija je pripremana mjesec dana. Kada smo prešli zatekli smo razvaljene dijelove grada. Najviše su devastirane bile džamije, u kuće se provaljivalo i pljačkalo.



Nastavljena su dejstva, preko Južnog logora, aerodroma, do Blagaja. Išlo se grlom u jagode. Otežavajuća okolnost bilo je to što su skoro svi mostovi bili srušeni, rekao je.





(24sata.info)