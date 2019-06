Aegean Airlines, najveći grčki avio prijevoznik i član Star Alliancea, uveo je novu liniju iz Sarajeva za Atinu, u ljetnoj sezoni 2019.

Foto: Fena

Linija Sarajevo - Atina, s dva leta sedmično, četvrtkom i subotom, u periodu od 13. 06. do 14. 09. 2019., omogućit će putnicima direktnu vezu s glavnim gradom Grčke ali i mogućnost konekcija širom Grčke, od otoka do unutrašnjosti.



Pored tih domaćih linija, nudi se i mogućnost brojnih konekcija za Kipar i bliskoistočne i sjevernoafričke gradove.



Letovi na relaciji Sarajevo - Atena i obrnuto bit će organizirani četvrtkom i subotom.



Kompletan red letenja i informacije o mreži konekcija dostupni su u rezervacijskim sistemima i na stranici www.aegeanair.com.



Karte se, također, mogu kupiti i putem Šaltera prodaje karata Međunarodnog aerodroma Sarajevo, te online putem stranice aerodroma www.sia.ba.



Za letove će se koristiti zrakoplovi DH4 sa 78 sjedišta, nudeći konfiguraciju ekonomske klase i punu uslugu tokom leta, što uključuje besplatnu hranu i piće.



Atina je jedan od najstarijih svjetskih gradova čija povijest seže 3.400 godina unatrag. Klasična Atina bila je centar umjetnosti, nauke i filozofije, postojbina Platonove akademije i Aristotelovog liceja, često spominjana kao kolijevka Zapadne civilizacije i rodno mjesto demokratije. Danas Atina kao kozmopolitska metropola ima ključnu ulogu u ekonomskom, financijskom, industrijskom, političkom i kulturnom životu Grčke.



Nova linija zasigurno će doprinijeti razvoju turističkih i poslovnih veza između Grčke i Bosne i Hercegovine, te nastavku rasta prometa putnika kojeg Međunarodni aerodrom Sarajevo kontinuirano bilježi iz godine u godinu.



Aegean Airlines, član Star Alliancea, je najveća grčka aviokompanija koja leti na 151 destinaciju (31 domaću i 120 međunarodnih) do 44 zemlje, s flotom od 61 zrakoplova.



Grupacija je u 2018-oj ostvarila 14 miliona putnika na svojim letovima.



Zahvaljujući poslovnom pristupu u kome putnik ima središnje mjesto, Aegean je do sada osvojio brojne nagrade za svoje usluge i zaposlenike.



Aegean Airlines je 2018. godine s Airbus-om potpisao ugovor o kupovini 42 zrakoplova nove generacije A320neo, a planira i dodatnu narudžbu, 20 novih zrakoplova A320neo, saopćeno je iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo.



(FENA)