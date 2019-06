Skupina stanovnika Mostara okupljena oko neformalne grupe građana "Jer nas se tiče", koja već četvrti dan drži u blokadi gradsko odlagalište otpada "Uborak", u četvrtak se obratila Gradskoj upravi, gradonačelniku i nadležnim službama, te zatražila hitno rješavanje stanja na toj deponiji.

Foto: Facebook - Sanel Kajan

Naglasili su kako je deponija Uborak namijenjena za komunalni, kruti otpad, ali da se na nju dugo vremena dovozio i odlagao animalni, bolnički, medicinski te drugi otpad sumnjivog karaktera.



Ustvrdili su i kako stanovnici sjevernih naselja Mostara radi zagađenja zraka, vode i zemljišta sve više obolijevaju od kancerogenih oboljenja, kao i stanovnici šireg gradskog područja.



Radi svega navedenog, zatražili su promptno zaustavljanje daljeg dovoza smeća i kancerogenog mulja sa pročistača te da se hitno urade relevantna mjerenja i analize stanja okoliša na deponiji te da se ti rezultati prezentiraju javnosti.



Zatražili su ugradnju pročistača za procjedne vode te sanaciju cjelokupnog područja deponije, njeno zatvaranje i izmještanje u što kraćem roku.



Jedan od zahtjeva je i ostavka direktora deponije Abdurahmana Bećirovića zbog, kako su naveli, dosadašnjih propusta koje je uradio vezano za odlaganje dehidriranog otpada sa kolektora otpadnih voda.





"Potrebno je izaći sa rokovima prema javnosti, a do tada se neće dopustiti istovar otpada bilo kakve vrste", poručili su iz Inicijativnog odbora građanske inicijative "Jer nas se tiče".



Od nadležnih, kako su istakli, očekuju odgovor i izjašnjavanje o navedenim zahtjevima do petka, 14. juna, do kraja radnog dana te napominju kako im se do sada niko od nadležnih nije obratio.



"U protivnom, mirni protesti se nastavljaju i svu odgovornost za potencijalnu epidemiju zaraznih bolesti radi gomilanja komunalnog otpada na ulicama Mostara snosite vi, kao isključivi nadležni za rješavanje ove situacije", poručili su iz Inicijative.



(FENA)