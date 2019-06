Dva moguća scenarija: Pronalazak strateškog partnera, što je bliža opcija, a druga opcija je stečaj, kazao je danas ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Nermin Džindić povodom situacije sa mostarskim Aluminijem.

Foto: 24sata.info

"Ja sam jutros održao sastanak sa Upravom i Nadzornim odborom i saslušali smo probleme. Donijeli smo neke zaključke, prvi je da ćemo u ponedjeljak održati sastanak sa premijerom Novalićem i ministrima iz Vlade FBiH. Do ponedjeljka je uprava dobila zadatak da donese sva dokumenta šta smo do sada uradili u Aluminijskom kombinatu. Efekti i koristi od revizije koju smo naručili i platili od sredstava Vlade FBiH sa prijedlozima revizije", kazao je Džindić i dodao:

"Drugi zaključak su efekti i koristi od ulaska u finansijsku konsolidaciju, obzirom da smo 2018. godine proširili uredbu i Aluminij ubacili u program konsolidacije. Naredni zaključak je da uprava pripremi eventualne modele privatizacije ili eventualnog pronalaska strateškog partnera. Obzirom da danas Uprava i NO imaju sastanak u Mostaru, očekujem da će ti zaključci biti u ponedjeljak na stolu".

Na novinarsko pitanje što to u konačnici znači za Aluminij, kazao je:

"Revizija je završena, proces revizije nije bio nimalo lagan, to je sveobuhvatna revizija zbog situacije sa Aluminijem. Ja ću u ponedjeljak poslije sastanka održati press i te zaključke ćemo svima dati. Dva moguća scenarija: Pronalazak strateškog partnera, što je bliža opcija, a druga opcija je stečaj".

"Vlada FBiH je vlasnik 44 posto. Vlada FBiH se ponaša u skaldu sa procentom vlasništva, ne možemo mi o svemu odlučivati nego o onom dijelu u kojem smo do sada odlučivali. Da li je optimistično da do kraja godine nađemo strateškog partnera? Mislim da ako ne nađemo partnera do kraja godine i izvjesnost preživljavanja Aluminija će biti teška", kazao je.

"Našli su za 15 dana premosnicu i biće dovoljna dok mi u ponedjeljak ne donesemo zaključke", dodao je Džindžić.

(N1)